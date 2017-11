El Concello saca de nuevo a concurso la elaboración de la plantilla tras quedar desierto el primero

La junta de gobierno del Concello de Cangas saca de nuevo a concurso el contrato para la elaboración de una Relación de Puestos de Trabajo (RPT) y el Plan de Ordenación de los Recursos Humanos (RRHH). Lo hará por el procedimiento negociado, para que no ocurra como pasó la primera vez, que tuvo que quedar desierto al no cumplir las dos empresas que optaban al mismo el requisito de solvencia necesaria. El pliego de condiciones establece como requisito mínimo de solvencia técnica y profesional, "ter realizado un minimo de tres servizos de elaboración de RPT para administracións locais por un importe mínimo de 20.000 euros cada un e deberán ser acreditados mediante certificados expedidos ou visados polo órgano competente".

El alcalde de Cangas, Xosé Manuel Pazos, espera que la fórmula del procedimiento negociado sea más eficaz, de hecho va a permitir invitar a empresas que el Concello de Cangas sabe que están calificadas, ligadas a las universidades de una u otra manera, y no se presentaron en la anterior ocasión.

El regidor local reconoce que desde un principio tuvo interés en que empresas relacionadas con las universidades se ocuparan de este trabajo, incluso reconoce haber hablado con alguna de ellas, pero no se presentaron al concurso, sin que se sepa la causa.

La situación actual de la RPT del Concello de Cangas es caótica, no solo porque la actual procede de la década de los ochenta, sino porque el famoso Plan de Ajuste puso todavía las cosas más difíciles. El alcalde califica la situación de preocupante. El citado plan obligó a amortizar plazas de personal jubilado y desmanteló casi por completo a departamentos como la Policía Local, la brigada de Obras o la de Limpieza Viaria. La imposibilidad casi de contratar agravó otros problemas de la RPT, como plazas que estaban sin cubrir, plazas mal valoradas y desequilibrios salariales dentro de la propia plantilla.

El gobierno local espera conseguir permiso del Ministerio de Economía e Facenda para determinadas contrataciones que son imperiosas, como puestos de trabajo esenciales o departamentos que quedaron vacíos como consecuencia de las jubilaciones. Xosé Manuel Pazos afirma que el Plan de Ajuste permite reponer un porcentaje de la plantilla, siempre que no se sobrepase el tope salarial, aunque tiene que ser autorizado .

No oculta Xosé Manuel Pazos que el hecho de que no se presentaran las empresas adecuadas fue un revés para sus pretensiones, ya que retrasa una iniciativa que pretendía que quedara resuelta no muy avanzado el año 2018. Con el procedimiento negociado, el Concello de Cangas invitará a cuatro empresas para que presenten sus ofertas, serán ya empresas que se supone cumplen de antemano con el requisito de la solvencia técnica impuesta por el pliego de condiciones elaborado por el propio gobierno municipal.

En estos momentos, el gobierno local ya trabaja deprisa en la elaboración de los nuevos presupuestos. La intención es que este año no se retrasen y puedan ser aprobados por el pleno municipal en este mes de noviembre o en el siguiente.