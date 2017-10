Concierto de Tevra y Pultur hoy en Salasón

La programación musical de Cangas para este fin de semana incluye dos conciertos en Salasón. El primero será hoy con una doble actuación ya que al escenario se subirán Tevra y Pultur. Será a partir de las 21.00 horas y la entrada es gratuita.

Mañana sábado será el turno para Black Ice Twice. Se trata del proyecto musical de Paulo Iglesias (Illa de Arousa) y Adam Whitworlth (Manchester). Ambos ya habían compartido una experiencia musical hace una década con The Texas Pipers y después de un largo intermedio retomaron su colaboración, ahora con un sonido que combina el rock y el funk.

La siguiente actuación en la sala canguesa será el miércoles con la presencia de The Schizophonics, una banda procedente de San Diego (Estados unidos) con influencias de Jimi Hendrix Experience, The Sonics, The Stooges, MC5, James Brown y Little Richard