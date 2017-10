Juan Villoslada gana de manera sorprendente en Cangas y Moaña

Vuelco electoral. O Morrazo deja atrás sus coqueteos con Gonzalo Caballero y se vuelca, de forma sorprendente, con Juan Villoslada. El candidato coruñés gana en la mesa de Cangas, donde obtiene 25 votos, frente a los 10 que recibe caballero (hubo un voto en blanco de un censo de 68 afiliados). En Moaña, donde teóricamente Gonzalo Caballero tenía su fuerza en la comarca consigue 7 votos, frente a los 15 de Juan Villoslada. Caballero solo ganó en Marín-Bueu, donde consiguió 30 sufragios frente a los 8 de Villoslada. Pero de nuevo los resultados de Cangas y de Moaña van a contracorriente de la mayoría socialista de Galicia, que apostó ayer por Gonzalo Caballero para dirigir el PSdeG- PSOE.

Estos resultados cambian totalmente la tendencia que marcaron las primarias a secretario xeral del PSOE, donde Pedro Sánchez ganó con suficiencia. Entre Bueu, Cangas, Marín y Moaña, Pedro Sánchez acumuló 87 votos en esas primarias, frente a los 35 de Susana Díaz y a las 11 papeletas de Patxi López. Gonzalo Caballero se presentaba en estos comicios como el hombre de Pedro Sánchez y se suponía que contaba con fuertes apoyos en Moaña, mientras que la agrupación de Cangas estaba más dividida. El resultado deja bien a las claras que O Morrazo apuesta por caras nuevas, lo cierto es que Pedro Sánchez lo fue en su momento, pero Gonzalo Caballero tiene demasiado pasado, que le pudo pesar, eso y que en Cangas mucha militancia sigue a Abel Caballero y a Carmela Silva, sus acérrimos adversarios políticos.

La portavoz del grupo socialista de Moaña, Marta Freire, repitió ayer ese cansino discurso de las urnas son las que mandan, que la militancia es la que habla. En O Morrazo se le tenía como una dirigente próxima a Gonzalo Caballero y a Pedro Sánchez, con quien sale en las fotos en los mítines que el líder del PSOE dio en Vigo en las primarias a la secretaría general del PSOE. "Como portavoz en este proceso no tengo nada que valorar porque lo bueno de este partido es que ante una urna no hay cargos, solo militantes". Es evidente que a nivel local no puede estar contenta, pero sí a nivel gallego.

Por su parte, el secretario xeral de la agrupación socialista de Cangas, Alfredo Iglesias, no escondía ayer su satisfacción por el hecho de que ganara Gonzalo Caballero en Galicia, en contra, dijo, de determinados movimientos de dentro del aparato. Claro que Cangas volvió a dar la espalda al "caballo ganador".

Pasó lo mismo en las primarias pasadas, donde Susana Díaz obtuvo 27 votos y Pedro Sánchez 21 y había pasado también en las anteriores primarias gallegas, donde se enfrentaban Joaquín Fernández Leiceaga y Méndez Romeu. Los socialistas de Cangas apostaron por éste último, sin embargo no sucedió lo mismo en Moaña.

En la agrupación socialista de Cangas, esta campaña de primarias se vivió con intensidad en las redes sociales. Hubo momentos de debate en la red que algunos dirigentes calificaron de vergonzosos y la militancia de base hablaba de promesas de puestos en listas.