Fervenza y Aspas, en la serie de TVE "Estoy Vivo"

La serie "Estoy vivo", que emite TVE desde el pasado 7 de septiembre se ha metido a Moaña en el bolsillo. La semana pasada, la audiencia de esta serie, que está teniendo gran acogida, hizo un guiño a Moaña y en el diálogo se aludió a su jugador Iago Aspas. En el capítulo del jueves, volvió a hablarse de Moaña y de su "alcalde don José, José Fervenza Costas...un buen amigo".

El diálogo con uno de los protagonistas de la serie policíaca y de ficción,"Estoy vivo", que emite TVE 1, y que da vida a "El Enlace", un ser sobrenatural que asegura que es de Moaña, transcurrió, en un momento dado del capitulo del jueves, de esta manera:

"-¿Llevas mucho tiempo por Madrid?

-Anda, coño, vinisteis juntos.

-Si...no...yo vine de Moaña (dice El Enlace)

-Moaña, bonito pueblo. Apenas se te nota el acento, rapaz.

-Sí.

-Si eres de Moaña seguro que conoces a don José.

-Bueno, Josés hay muchos.

-Ya, pero alcalde solo uno...tu alcalde José Fervenza Costas...un buen amigo..."

"Estoy vivo" gira en torno a la historia del inspector de policía Andrés Vargas, que muere persiguiendo al Carnicero de Medianoche, un asesino en serie de mujeres. De forma paranormal, Vargas regresa cinco años a la vida después usando el cuerpo de otro agente, Manuel Márquez, al que da vida el prestigioso actor Javier Gutiérrez. Marquez está acompañado en su labor para detener al asesino por la hija de Vargas, Susana, cuyo papel interpretala actriz Anna Castillo. Junto a ellos, El Enlace,que interpreta el actor Alejo Sauras, es un ser sobrenatural que acompaña en el tránsito entre esta vida y más allá.

La audiencia de Moaña que en la noche del jueves estaba siguiendo este nuevo capítulo de "Estoy vivo" saltaba de sus asientos y la redes sociales se encendieron. Era la segunda vez que se aludía a Moaña, después de que en un anterior capítulo se refirieran al jugador de fútbol Iago Aspas. Este jueves la alusión fue a José Fervenza, que fue alcalde de Moaña en la pasada legislatura y que ahora está en la oposición como portavoz del PP. Su teléfono no paró de sonar y los mensajes por whatsApp se sucedieron durante toda la madrugada. Fervenza se mostraba sorprendido de su aparición y al mismo tiempo ironizaba con la paradoja de la vida de que justo el día anterior le habían dado el alta en el hospital, después de estar cuatro día ingresado, porun problema de corazón. Para él "estar vivo" es su mejor frase: "Estos días estoy diciendo que yo estoy vivo por lo que me pasó y aún por encima sacan mi nombre en una serie de televisión a nivel de España. Me emociona, sobre todo, porque sale mi municipio de Moaña".

Todo apunta a que en el equipo del guionista de la serie que produce Globomedia, Daniel Écija, haya algún gallego de Moaña; es algo por confirmar, señalaban ayer en la productora que consideran las alusiones a Moaña como un guiño a este municipio y a su gente en un serie que también tiene guiños con otros personajes como Lola Flores o Tino Casal. Écija ha sido guionista de series de prestigio como Águla Roja o El Internado, entre otras.

La serie, que se estrenó el pasado día 7 de septiembre y que se emite por TVE 1 la noche de los jueves, ha tenido muy buena acogida al igual que crítica..Señalan que la ficción de Globomedia ha cambiado el rumbo de la cadena pública y no se equivocó su director de Contenidos y responsable de ficción, cuando la presentó como "la primera piedra de la nueva TVE".