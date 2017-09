Los 'populares' piden la dimisión de Tania Castro

El Partido Popular de Cangas anunció ayer que solicitará la dimisión de la concejala de Turismo, tania Castro, por mentir. "Aínda que non sorprende a ninguén a dubidosa ética desta concelleira, non é posible coas deficiencias detectadas nos informes emitidos por la entidad que da as Bandeiras Azules, mostra a satisfacción polo bo desenrolo da campaña de 2017 nas praias de Cangas como fixo a concelleira o pasado día 17 de septembro". El PP afirma que si una palabra define la campaña de verano en Cangas es improvisación, que fue lo que hizo que empezara más tarde. También repara el PP en le hecho de que queda constancia de que los animales domésticos andaban por las playas en el momento de la inspección. "Non se fixo ningún caso da solicitude de retirada da Bandeira Azul na praia de Rodeira, ondeou sen solucionar as deficiencias detectadas o que demostra unha falta de responsabilidade que pode por en perigo o futuro das Bandeiras Azules nas praias de Cangas. Estivemos calados por responsabilidade, pero entendemos que persoas sen escrúpulos que para disfrazar a súa incompetencia agochan documentos os que debemos ter acceso, non poden estar xogando co nome de Cangas".