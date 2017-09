Moaña implica a alumnos en investigar y mejorar los hábitos alimentarios de la juventud

Alumnos del IES As Barxas. Izqda. // G.N.

El Concello de Moaña ha implicado a 15 alumnos de los institutos As Barxas y A Paralaia en un trabajo de investigación para conocer los hábitos alimentarios de la población adolescente del municipio. Estos mismos alumnos propondrán al Concello medidas para mejorar distintos aspectos de la alimentación de la juventud moañesa y establecer políticas que fomenten un estilo de vida saludable.

A través de una ayuda de la Consellería de Política Social, la concejalía de Servizos Sociais se dirigió a los dos institutos para buscar a alumnos interesados en integrar un grupo investigador. Una vez seleccionados, este lunes mantendrán su segunda reunión para elaborar la encuesta sobre alimentación que remitirán a todos los estudiantes de los centros de Secundaria de la villa.

Mientras esperan a recibir estos datos, los integrantes del grupo investigador entrevistarán a diferentes sectores de la población relacionados con este área, Hablarán con familias de adolescentes, con responsables de restaurantes, con encargados de supermercados y esperan también conseguir información de los profesionales del centro de salud moañés.

La siguiente fase, en la que implicarán a otros alumnos, será la creación grupos de discusión para analizar todos los datos obtenidos. De estos grupos saldrán las sugerencias de proyectos e iniciativas que le trasladarán al Concello.

Todo el trabajo estará coordinado por una persona con experiencia en investigaciones de este tipo. La concejala de Servizos Sociais, María Ortega, garantiza que el gobierno local aprovechará los resultados sobre los hábitos alimenticios y las propuestas de los propios estudiantes para implementar las medidas encaminadas a mejorar la salud de los jóvenes del municipio.

Además, esta investigación contará con dos obradoiros paralelos abiertos a todos los jóvenes de Moaña y que se impartirán en la Casa da Mocidade. Versarán sobre consumo responsable y sobre las potencialidades que presenta Moaña desde el punto de vista empresarial en el marco de la alimentación saludable, con hincapié en la agricultura ecológica, el sector pesquero o los restaurantes.

En el proyecto presentado a la Consellería de Política Social, el gobierno bipartito de Moaña explica que el objetivo final de un proceso que ya tuvo esta semana su primera reunión, y cuyos resultados deberían estar listos a finales de octubre, es modificar los hábitos alimentarios perjudiciales que se detecten y fomentar los beneficiosos.

Además, a través de la creación de un grupo de trabajo entre los propios adolescentes, se consigue fomentar la participación juvenil en la vida social y su colaboración con la administración local. "Buscamos tamén contribuír á construcción da cultura do esforzo, do pensamento crítico, do traballo en equipo e da igualdade de xénero".

Finalmente, se pretende que los resultados obtenidos, y una vez conocido cómo se alimentan los jóvenes locales, se puedan promover iniciativas locales emprendedoras en relación con la alimentación saludable.

En la justificación de la propuesta, desde el Concello se insiste en la importancia de detectar prematuramente y de atajar posibles problemas alimenticios como la anorexia, la bulimia o la mala alimentación que puede degenerar en problemas como la diabetes. "A cultura e estética corporal trouxeron consigo cambios sociais, problemas alimentarios e patoloxías culturais", recuerdan.