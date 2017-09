Sotelo califica de "chapuza"el proyecto del vial de O Viso y exige sendas peatonales por ambos lados

La reacción del Partido Popular de Cangas al anteproyecto presentado por la Diputación Provincial de Pontevedra en el Concello para la polémica urbanización del vial de O Viso-Igresario, en O Hío, no se ha hecho esperar. Su portavoz y exalcalde, José Enrique Sotelo, lo califica de "chapuza" y además dice que es discriminatorio porque incluye una senda peatonal sólo por el margen derecho y no justifica el motivo de no hacerlo por los dos lados del vial. Por esta razón, exige un proyecto "acorde ó tráfico actual "nunha zona habitada polas duas marxes". El documento presentado por la Diputación contempla una mejora integral del vial, técnicamente denominado EP-1005, a lo largo de un kilómetro, desde el cruce con la carretera PO-313 con el cruce de la que conduce a Nerga EP-1006. Contempla una senda peatonal de 2,5 metros de ancho por el margen derecho, ampliación de la calzada con carriles de 3 metros cada uno y dos tramos de plataforma mixta -vehicular y peatonal- con preferencia para peatones y limite de velocidad a 30 km/h a mitad del vial y al final, antes de la iglesia, en donde por falta de espacio no se pueden mantener por separado ambos tránsitos. Además la obra incluye saneamiento, abastecimiento, cunetas, aparcamientos e iluminación, entre otros aspectos.

Cierto es que el proyecto llegó al Concello después de dos años de espera y de que Sotelo hubiera dejado la alcaldía con el compromiso del anterior gobierno provincial de urbanizar el vial y un anteproyecto que él siempre defendió que existió y que el actual gobierno provincial y el tripartito local nunca encontró. En todo este tiempo, el portavoz del PP criticó que el gobierno bipartito de la Diputación, que preside Carmela Silva, había "aniquilado" la inversión para este vial de Cangas.

Sotelo asegura que si la disculpa de no presentar un proyecto con senda peatonal por ambas lados de la carretera es la falta de dinero, dice que lo que tiene que hacer "a Diputación do aire fresco que pasou de ser provincial a Diputación de Vigo e Pontevedra", es aumentar la cuantía, como acaban de hacer en el Concello de Pontevedra, a través de un convenio para la mejora de la Ronda Este de acceso al Príncipe Felipe-Montecelo desde la PO-542, a través de una modificación de crédito que pasó de 1,5 a 3 millones de euros.

Dice que es cierto que después de dos año y medio, el BNG presenta en la prensa "como un gran logro", un anteproyecto, "que non proxecto", de mejora de la carretera, por importe de 1 millón de euros, sin haber negociado los terrenos que los propietarios tienen que poner a disposición del Concello. Recuerda a la edil de Obras, la nacionalista Mercedes Giráldez, que en abril de 2015 -antes de que el PP perdiera la alcaldía de Cangas- había un anteproyecto por el mismo importe, pero con la diferencia con respecto al de ahora, de que tenía aceras por ambos lados del vial "e sobre todo cartos que agora non os ten e terán que xerar unha partida nunha modificación de crédito para poder acometer a obra".

Mucho se teme Sotelo que los miembros del actual gobierno dirán que el anteproyecto es fruto de los recortes "pero para o PP e entendo que para os que de verdade queremos que se mellore a seguridade vial, o que se presenta é unha chapuza que fala de sendas peatonais por unha marxe". Entiende que para el BNG la seguridad vial es poner obstáculos "nos viais aínda que estén cheos de buratos".

El portavoz de los populares también considera que la edil de Obras miente cuando dice que no había ningún proyecto presentado por el PP. Insiste Sotelo en que sí había un anteproyecto con el mismo importe y con una partida concreta y no era discriminatorio. Resalta que para el PP de Cangas no había ciudadanos de primera y de segunda y aclara que la copia de este documento no sólo estaba en CD sino en papel y la tenían los colectivos que estaban interesados: "Os que non lles interesou son os que agora calan".

El PP insiste en que el proyecto debe tener senda peatonal por ambos lados y exige que se aumente la partida económica, aunque también señala que "de tódolos xeitos como non lle vai a dar tempo a facelo nesta lexislatura o fará como fixo noutras estradas provinciais o PP".