Cangas recibe el anteproyecto del vial de O Viso que incluye dos tramos mixtos para vehículo y peatón

El Concello de Cangas ha recibido de la Diputación el anteproyecto para el acondicionamiento del vial entre O Viso y O Hío, técnicamente denominado EP-1005, y que incluye la ampliación de la calzada, una acera por el margen derecho y dos tramos con el nuevo modelo de humanización del organismo provincial, de calzada mixta -vehicular y peatonal- en el que los peatones tienen preferencia sobre los vehículos y la velociadad está limitada a 30 kilómetros por hora.

El documento ha sido elaborado por el Servicio de Mobilidade de la Diputación como fase previa a la redacción del proyecto de construcción de una obra denominada "Mellora da mobilidade peonil, pavimentación e dotación de serzos na EP-1005 Viso-Hío" .

Abarca un kilómetro de longitud desde el cruce de O Viso con la PO-313, que comunica Cangas con Aldán, al cruce de la carretera que conduce a Nerga (EP-1006) un poco antes de la iglesia parroquial de San Andrés de O Hío.

Se plantea la ampliación de la calzada para incluir una sección de dos carriles de 3 metros de ancho cada uno, con arcenes, ampliando además la sección para dotar el vial de una plataforma peatonal de 2,5 metros de ancho. El proyecto contempla dos plataformas mixtas (vehicular-peatonal) en las zonas donde no hay espacio para mantener separados ambos tránsitos, a mitad del vial y en el tramo final antes del cruce con la carretera de Nerga.

La mejora se completa con cunetas, implantación de sistema de iluminación, muros de contención en los tramos complejos, nueva señalización y defensas y completar los sistemas de saneamiento y abastecimiento. En la actualdiada, la carretera presenta bastantes problemas, entre los que destacan: falta de itinerarios peatonales, escasa sección de la calzada para el tráfico rodado, firma deteriorado, falta de cunetas, carece de estacionamiento planificado, escasa señalización y problemas de iluminación.

El presupuesto de la obra asciende a 1.050.958 euros (con IVA) y no se contemplan expropiaciones sino cesiones de los propietarios. En la relación figuran al menos 45 propidades afectadas, la gran mayoría son afecciones pequeñas, tal y como señala la concejala de Obras, Mercedes Giráldez, y sólo cuatro son de más consideración con una vivienda afectada con un galpón y un muro. Giráldez asegura que se va a reunir ahora con todos los propietaros para explicarles el proyecto y asegura que ya mantuvieron algún contacto con algunos de ellos en la fase de identifiación de propieades y, en principio, en este tanteto no se apreció oposición al proeycto no se han encontrado. Las cesiones del terreno les valdrán para futuras licencias, asegura la concejala, que señala que la gran mayoría de los terrenos afectados son fincas sin edificar.

El anteproyecto entra por fin en el Concello después de meses de polémica al criticar el PP, a través de su portavoz y ex alcalde, José Enrique Sotelo, que la Diputación había "aniquilado" la inversión para esta carretera que él había dejado comprometida y con un proyectoen marcha.

La concejala de Obras de Cangas, Mercedes Giráldez (BNG) asegura que se trata del primer proyecto que hay sobre el Viso porque porque mucho que decía el PP que sí lo había, lo único que se encontró el nuevo gobierno de la Diputación cuando entró, fue un levantamiento topográfico y añade que pese a que Sotelo siempre dijo que tenía en su poder un Cd para desmentir y confirmar que sí había proyecto, "nunca lo presentó en el Concello".