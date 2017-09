Los alcaldes rechazan que O Morrazo solo pueda circular por los carriles de ampliación de Rande

La preocupación se instala en O Morrazo al ver como queda la ampliación del puente de Rande. Tanto, que los alcaldes de O Morrazo tienen previsto solicitar a Fomento y a Audasa una copia del proyecto. El regidor local de Cangas, Xosé Manuel Pazos (ACE), anunció ayer que este asunto será tratado en la próxima reunión de alcaldes de la Mancomunidade de Municipios de O Morrazo, mientras el concejal de Seguridade de Moaña, Ezequiel Fernández PSOE), no duda en calificar la situación que se va a crear de indignante y recuerda que se había advertido.

Los vecinos de O Morrazo no apoyan que se les obligue a circular por los carriles de ampliación del Puente de Rande, quieren poder elegir también incorporarse a la plataforma central. Hay temor entre la población porque al tratarse de un carril en cada sentido, cualquier accidente puede paralizar todo el tráfico que entra y sale del Morrazo, también las ambulancias.

Pedir información

Xosé Manuel Pazos se quejaba de no tener información del proyecto, que era algo que iba a exigir al Ministerio de Fomento y a la empresa Audasa. Al edil de Seguridade, Ezequiel Fernández, que habla en este tema por boca de la alcaldesa, Leticia Santos, no le hace falta el proyecto. Dice que lo conoce de cuando era presidente de la Federación de Vecinos de A Chamusca. Menciona que el proyecto inicial que se sacó adelante cuando era ministro de Fomento el socialista Pepe Blanco, mostraba que todo el tráfico procedente de O Morrazo iba en fila india por el nuevo carril y lo mismo sucedía para entrar.

Recuerda Pazos que se preveían dos o tres salidas a los carriles centrales, pero para eso había que habilitar plataformas y se requería la presencia de la Guardia Civil y de efectivos de Audasa para pasar el tráfico del carril de ampliación a los centrales, que entre ellos hay una gran separación. Afirma Ezequiel Fernández que al Concello de Moaña ni a la Federación Vecinal le consta que hubiera algún cambio en el proyecto, que impide para la gente que entra y sale del Morrazo la utilización indistintamente de todos los carriles del Puente de Rande, porque supuestamente la ampliación de esta infraestructura está pensada para aliviar el tráfico entre Pontevedra y Vigo.

El alcalde de Cangas, Xosé Manuel Pazos, afirma que no se entiende que dos administraciones que están gobernadas por un mismo partido político actúen de forma descoordinar, ya que no se explicaría que por un lado se esté llevando a cabo la ampliación del Corredor y por otro se fuerce a que todo ese tráfico tenga cabida por un solo carril en Rande, con los problemas que podría suponer esto en verano. "No se puede consentir que se obligue a los usuarios de O Morrazo a utilizar solo el carril de ampliación", señala Ezequiel Fernández. El alcalde de Cangas recuerda que es una infraestructura que forma parte del Área Metropolitana, que afecta a numerosos ciudadanos. Considera que en última instancia el Concello de Bueu también está afectado por la ampliación y por eso conviene defender, de forma conjunta, dentro de la Mancomunidade de Municipios de O Morrazo, una misma postura. Asegura que no se entendería que se obligara a los usuarios de O Morrazo a verse abocados a utilizar solo los carriles de ampliación.

Bueu

Por su parte, el alcalde de Bueu y en la actualidad presidente de la Mancomunidad de Municipios de O Morrazo, Félix Juncal, confirma que es un asunto que se podrá abordar en la próxima reunión de alcaldes que tendrá lugar en los primeros días de septiembre.

Juncal considera que también Bueu está afectado por esta infraestructura y es lógico que los problemas que se deriven de ella se debatan en el seno de este ente supramunicipal.