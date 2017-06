Un viaje alrededor del mundo sin salir de Bueu

El jurado del Festival Internacional de Curtametraxes de Bueu (FIC) está estos días en la localidad y en pleno proceso de deliberación para elegir las cintas ganadoras de la décima edición. Ese será uno de los secretos mejor guardados hasta la gala final del próximo 17 de septiembre. Ayer charlaron con los medios de comunicación para contar sus impresiones y por la tarde uno de sus miembros, Javier Tolentino, grabó su programa radiofónico para Radio 3 desde el local El Balcón, en Can do Penedo, donde entre otros entrevistó al director del FIC, Manuel Pena.

Ayer a mediodía Pamela Biénzobas, António Costa y Javier Tolentino permanecían en local Noite Tapas debatiendo y poniendo en común sus impresiones sobre los 25 cortos de la sección oficial del FIC Bueu. En el momento de sentarse a charlar con los medios de comunicación aún no tenían una decisión, pero "todavía no hemos sacado los Kalashnikov, así que no debería haber problema para ponernos de acuerdo", decían en tono de broma. Lo que sí iba muy en serio eran sus felicitaciones a la organización del festival, tanto por el nivel de profesionalidad alcanzado como por la selección realizada. "No conocía ni el festival ni había escuchado antes el nombre de Bueu. Pero me ha impresionado un festival tan profesional en una población de estas dimensiones", reconocía Biénzobas, periodista y crítica de cine nacida en Chile. "Sorprende que un certamen tan joven y de una localidad tan pequeña sea tan exigente con su programación", destacaba a su vez Javier Tolentino, presentador de "El séptimo vicio", el programa dedicado al cine de Radio 3-Radio Nacional de España (RNE).

Los miembros del jurado llegaron a Bueu el domingo y tuvieron la ocasión de acudir a la alfombra floral que la organización realizó con motivo del Corpus y del décimo aniversario del FIC. La jornada del lunes la dedicaron a ver los 25 cortos de la sección oficial. "Tenemos que agradecer al festival una cuestión que para nosotros es de respeto básico: pudimos ver los tres juntos y al mismo tiempo los cortos. Además los vimos en las condiciones ideales, proyectados en pantalla", explicaban. Esto no ocurre con todos los certámenes. "En algunos te envían los links por internet y ves así las películas", decían.

Ellos serán los encargados de elegir el Ánfora de Oro, el Ánfora de Plata y la docena de premios técnicos (mejor dirección, actor, actriz...). "Hay una gran unidad y fuerza en los filmes que vimos", destaca António Costa, director del Festival de Cinema Avanca de Portugal e integrante de la Academia Portuguesa de Cinema. "Hay una gran sensibilidad y una mirada desde y hacia la infancia", añadía a su vez Pamela Biénzobas.

Cada uno de los integrantes del jurado tienen sus propios gustos y sensibilidades, aunque no parece que vayan a tener problemas para ponerse de acuerdo. "Creo que no habrá que usar los Kalashnikov. Los tres compartimos varias cosas que son importantes, como es el gusto por el buen cine, la importancia del relato y que la forma de contar las cosas no puede ser la misma que hace 20 años", razonaba por su parte Javier Tolentino.

En su encuentro de ayer con los medios de comunicación deslizaron algunas pistas sobre lo que podrá ver el público en el mes de septiembre. "Habrá cine para todos, desde un enfoque más clásico a otro más innovador. La temática tiene que ver con una mirada sensible a lo que está pasando en el mundo hoy, con lo que estarán presentes temas como las migraciones, que es un signo de nuestro tiempo", explican. A Pamela Biénzobas se le escapó otro pequeño detalle: "Hay muchos lobos", dijo entre risas.

Javier Tolentino también aporta una suerte de invitación o recomendación para que los vecinos de Bueu y de O Morrazo acudan a las proyecciones el próximo mes de septiembre. "Será una oportunidad para realizar un viaje alrededor del mundo a través de la selección y de la temática de los cortos que ha seleccionado la organización", asegura.

Esas proyecciones serán en Centro Social do Mar, que siempre se queda pequeño. Para solucionar ese problema António Costa ayer proponía una solución. Una alternativa que tiene que ver con la gran impresión que le provocó la playa de Banda do Río y las vistas desde Can do Penedo. "Se podría colocar una pantalla gigante en un barco o incluso en una batea y que la gente pudiese ver las películas desde la playa", lanzó a modo de propuesta.

A ver si alguien recoge el guante.