Millán insiste en que se levantaron más de 11 reparos este año

Los pagos realizados tras levantar el reparto de intervención sigue preocupando al PP, que está convencido que el concejal de Facenda, Mariano Abalo, tiene mal los datos. El edil del PP Pío Millán afirma que "cando comentamos que se nos presentaran os reparos de intervención do 1º trimestre de 2017, dixemos que entre os reparos existía 11 pro listado de facturas por un importe superior a 500.000 euros, a maiores de había 15 reparos contra certificacións de obra, sin contar coas nóminas que sermpre se reparan por parte de Intervención. Falamos así de 30 reparos so no primeiro trimestre. Estes datos contan na dacción de conta de reparos do último pleno". Millán entiende que sí a Abalo solo habla de 11 reparoso miente o está mal informado desde su departamento.