Cangas dispone de una aplicación para acceso, salvamento y evacuación de playas

En el año 2010 Cangas vivió la tragedia de Andrea Molanes, una joven de 16 años que se bañaba en la playa de Canabal, cuando por alguna razón quedó flotando en el mar, hasta que fue auxiliada por las amigas y otros bañistas. Ese accidente puso al descubierto las carencias de coordinación entre grupos de emergencia y también lo importante que es conocer a la perfección el acceso a las playas, para que las demoras no supongan el coste de vidas humanas. Un grupo de cuatro alumnos de la primera promoción del ciclo de técnico en emergencias y Protección Civil que se imparte en el Instituto de Formación Profesional Antón Losada Diéguez, de A Estrada: Marita Janeiro, Aleixandre Moledo, David Ferreira y María Lago, decidió elaborar una aplicación informática, denominada "Pase Cangas" con una completa guía de puntos de accesos a los 38 arenales del municipio.

Como comentó el jefe de Protección de Civil de Cangas, Cesáreo Coia, que estuvo en la presentación de la aplicación en compañía del alcalde Xosé Manuel Pazos (ACE), esta herramienta de trabajo era necesaria porque muchas veces los servicios de salvamento y emergencias no tienen fácil localizar el punto exacto o saber si los accesos al mismo son o no practicables.

Esta guía de puntos de acceso, salvamento y evacuación de playas de Cangas funciona con el Google Maps, indicando los puntos recomendados de acceso para la atención de víctimas. Solamente será necesario tener un dispositivo con conexión a internet y darse de alta en la plataforma a través del envió de un correo electrónico que permitirá validar el acceso a la herramienta. Las playas aparecen ordenadas por orden alfabético y están organizadas por sectores, en función de sus dimensiones y lo distintos puntos de acceso de que dispongan. Además actualizar el tráfico en tiempo real, permitiendo escoger la mejor ruta y mejorando la accesibilidad.

El domingo volvieron a surgir problemas con la coordinación de efectivos de emergencia en las playas de Cangas. De nuevo, una persona que estuvo a punto de ahogarse en una playa dejó en evidencia un problema que parecía haber sido resuelto. Ni el Grupo de Emergencias de Protección Civil de Cangas ni tampoco el servicio del 112 conocían lo que había pasado, a pesar de que el incidente ocurrió a las 17.000 horas de la tarde y haber actuado una ambulancia del 061 y la Policía Local. El alcalde mostró su descontento por la falta de coordinación, ya pensando en el verano.

Y el calor volvió a pegar con fuerza en la comarca. El termómetro en algunos puntos rozó los 34 grados centígrados, lo que obligó a la gente a recogerse. No había nadie por las alamedas, ni tampoco en las terrazas a media tarde. Los vecinos buscaban el fresco dentro de las casas, más que en las playas, que en horario de tarde no presentaban tanto trasiego como por la mañana. Tampoco había bullicio en el puerto de jóvenes lanzándose al agua y en la estación marítima de Cangas no había desembarcos masivos de bañistas-turistas. Demasiado calor para finales de privamera.