Ana Pontón reivindica el papel de Bueu como "espello" donde poder ver el trabajo del BNG

La portavoz nacional del Bloque Nacionalista Galego, Ana Pontón, reivindicó ayer el trabajo del gobierno local de Bueu como "un espello" en el que poder ver "a capacidade de transformación" que a su juicio tiene el partido que dirige. Lo hizo en el marco de una visita al concello morracense para participar en las rutas electorales que los nacionalistas buenenses han retomado cuando se cumplen diez años de su acceso al Concello y dos desde su triunfo en las últimas elecciones municipales.

Pontón estuvo acompañada en el recorrido por el alcalde buenense, Félix Juncal, así como por los ediles Fidel Castro, Silvia Carballo, María Isabel Otero y Teresa López, entre otras personas. La líder del BNG puso de manifiesta el "inmenso traballo e a transformación" que se ha articulado en Bueu desde la llegada de la formación nacionalista al poder, y destacó especialmente el cuidado a la hora de "poñer en valor o noso", en relación a la tarea de "recuperación do patrimonio, defensa do medioambiente e da cultura galega". Sus declaraciones tuvieron como telón de fondo el punto final de la ruta de ayer, la carpintería de ribeira de Banda do Río, cuya recuperación es uno de los proyectos estrella del gobierno de Félix Juncal, que hoy tiene previsto elegir la oferta ganadora para la primera fase de la rehabilitación del astillero.

Usando siempre a Bueu como ejemplo, Pontón manifestó que los gobiernos del BNG "non pasan desapercibidos. As alcaldías e gobernos son un espello que permite ver a Galicia coa que soñamos, a Galicia que queremos".