El PP acusa al gobierno de contratar de forma masiva e irregular a empresas

El grupo municipal del Partido Popular realizó ayer una valoración de los dos años de gobierno del tripartito de Cangas, al que califica como "okupa" y que sintetiza como "Crónica de dous anos perdidos". Los populares se preguntan qué iniciativas tuvo el tripartito en este tiempo, qué paso con el ciclo del agua y la rebaja de impuestos, por qué mintió en la campaña electoral y lo sigue haciendo.

"Cangas ten un goberno okupa cun mentireiro ao fronte. Non podiamos esperar solucións os problemas de Cangas por aqueles que fomentan os mesmos pois e o seu único argumento electoral. Agora ninguén protesta porque son eles os que crean e fomentan os problemas, porque viven políticamente dos problemas. Que poidamos esperar desta mestura de comunistas resentidos, independentistas, nazinalistas e podemitas? Os esforzos de catro anos foron pola borda en pouco tempo. Presumían de transparencia e non contestan as nosas preguntas nin os requerimentos de documentación. Agachan documentación e mesmo expedientes. Son sectarios e irresponsables", aseguran.

Como se puede comprobar, el grupo que lidera José Enrique Sotelo no repara en poner adjetivos calificativos al gobierno para resumir estos dos últimos años de mandato. Los populares regresan a una oposición más agresiva en este balance. Recuerda el grupo municipal que a fecha de 1 de enero de 2017 el PP de Cangas presentó 24 mociones, de las cuales 15 fueron aprobadas, pero no se tiene constancia de que se hayan cumplido. Dice que de las 28 preguntas presentadas, el gobierno local solo contestó a dos y se realizaron 38 solicitudes de documentación y solo se entregaron cinco. "E para completar a transparencia, impoñen una sede electrónica que incumpre a ley. A maior parte dos prodecementos administrativos os que non só os concelleiros, mesmo calquera cidadán ten dereito a acceder, están vetados. Actuaremos con contundencia esixindo que se cumpra a lei".

El PP recuerda las subvenciones que perdió el tripartito y el abandono del aspecto del pueblo y denuncia la contratación masiva e irregular de empresas. "Os que dicían que municipalizarían os servizos, privatizaron ata a recollida do lixo do botellón ou do carnaval de O Hío". El PP habla de incumplimiento del plan de ajuste de "saqueo" con los recibos del agua, de asesores externos gratuitos en el departamento de Urbanismo, del falso consenso en los núcleos costeros, del abandono de O Facho, de la desaparición de la Fundación Cangas Deporte y la gestión "chapucera" de la piscina municipal, con una sentencia que anula el concurso, de la grada del campo de fútbol, de amenazas a entidades "que non queren comulgar con rodas de muiño". También hace referencia el PP a la concejala de Turismo, a su escándalo con la sentencia que la condena. Dice que si tuviera escrúpulos debía haber dimitido. Para el PP el gobierno actual es un ejemplo de improvisación total y pregunta por el vivero de empresas, el PERI de A Portela, los proyectos de entidades privadas que "de xeito automático fuxiron". Acusa también al alcalde de no defender a Cangas en el Área Metropolitana de Vigo.