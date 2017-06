Tensión en el Corpus de Bueu al impedir el nuevo párroco la misa en la carpa de la Praza do Concello

La celebración de las Fiestas del Corpus en Bueu, cuyo día propio es el próximo 15 aunque los actos se celebran el domingo 18, arrancan este año con polémica por la decisión, a última hora, del párroco provisional de Bueu y titular de Coiro (Cangas), Benito de la Iglesia, apoyado por la junta parroquial, de negarse a realizar la misa en la carpa instalada en la Praza do Concello. Alega que no es lugar para el Santísimo.

En vista de las diferencias existentes, el alcalde de Bueu, Félix Juncal, convocó el miércoles a los organizadores de estas fiestas, tanto las agrupaciones de la parte lúdica (Asociación de alfombristas y comisión de fiestas) como de la parte religiosa, (párroco y junta parroquial), a una reunión para intentar buscar una solución de consenso. Sin embargo la reunión "estalló" y no hubo acercamiento entre las partes, tanto fue así que el presidente de la comisión de fiestas, Darío Campos, abandonó el encuentro por las diferencias con el cura que está ejerciendo provisionalmente de párroco de Bueu mientras no se nombre un titular. El alcalde asegura que la postura del Concello es participar en la organización pero sin "inmiscuirnos más que para resolver las discrepancias".

El presidente de la comisión de fiestas asegura que hace tres años se consensuó el traslado de la misa desde la iglesia a una carpa en la Praza do Concello, desde donde sale la procesión para recorrer las alfombras. Con este cambio se lograba reducir el recorrido que antes era de 5 kilómetros y quedaba en 1,4 y se lograba una mejor ubicación para las personas mayores y con movilidad reducida. Se favorecía también la continuidad de las fiestas.

Campos añade que el párroco que estaba entonces se mostró de acuerdo, como también el que le sucedió tras su muerte. Añade que tenían todo acordado con Antonio Maceira para las fiestas de este año pero desgraciadamente falleció de forma repentina en marzo y fue cuando Benito de la Iglesia asumió de forma provisional la parroquia de Bueu. La comisión esperaba que no hubiera problema para repetir la fiesta como se estuvo realizando en los últimos tres años, después de todo el trabajo que también supuso entonces llegar a aquel consenso.

Pero cuando los carteles estaban ya en la calle anunciándola celebración de la misa en la Praza do Concello, para las seis de la tarde; el párroco, con el apoyo de la junta parroquial dijo que no se podía celebrar en la carpa porque no era un lugar apropiado para el Santísimo que debía de salir de una iglesia, ni tampoco a esa hora y propuso a las ocho. En la reunión planteó que la misa se celebrara en la capilla de San José, en la Escuela Náutica, pero para Campos significa ampliar el recorrido de la procesión y enfrentar la zona baja y alta de Bueu.

Otra de las propuestas que se barajó y que según el alcalde puede tener consenso, es que la misa se realice en el colegio Virxe Milagrosa, en donde hay capilla y un patio. Juncal asegura que por parte del Concello están a la espera de que lleguen a una solución para establecer el recorrido en lo que atañe a la regulación del tráfico y establecer medidas de seguridad. La propuesta del colegio choca, sin embargo, con el programa de atracciones y conciertos. Desde la comisión de fiestas consideran que está muy cerca del recinto de verbenas: "No puede empezar un concierto si está pasando la procesión".