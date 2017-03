El PP califica a Juncal de "don proyectos" y le pide que atienda el día a día

El Partido Popular (PP) de Bueu, a través del presidente de la gestora, Manuel Freire, critica las promesas del alcalde de Bueu, el nacionalista Félix Juncal, y le pide que se baje a la realidad del día a día. Para los populares, Juncal está actuando como un "don proyectos", presentando y presentando proyecto tras proyecto pero sin atender las necesidades del día adía del municipio delq ue Freire asegura que mantiene abandonado.



El nuevo presidente de la gestora recuerda los grandes proyectos que presentó el alcalde y que quedaron en nada como el de la piscina o el de ahora del centro social que quiere acometer en el antiguo depósito de Xexide.



Freire critica que con respecto a la piscina, el alcalde diga que se van invertir 7.200 euros en un estudio de viabilidad cuando es algo que ya se tendría que haber hecho antes y considera que es difícil que Bueu, con menos población, pueda mantener una piscina, cuando Cangas, con más habitantes, tiene problemas de déficit.



El PP le pide al alcalde que en vez de dedicarse a presentar tantos proyectos atienda el día a día del municipio en donde, por ejemplo, la biblioteca de Cela está que se cae, llueve dentro y desde hace 6 meses no hay ordenador porque se llevaron para arrefglar y sigue sin volver. Critica también que en la época de la anterior alcaldesa Elena Estévez se habían tramitado unas estanterías para el archivo de Cela, pero el dinero se destinó para otra cosa. En cuanto al punto de lectura de Meiro, dice que lo está atendiendo un voluntario y que el centro de interpretación de Agrelo, de reciente construcción, siempre está cerrado y también llueve dentro.



En cuanto al campo de fútbol, los populares señalan que cinco años después sigue con el alumbrado de obra porque "desde el gobierno no le dan preferencia a este gasto y prefieren vender proyectos de aquí y de allí cuando no hay capacidad de inversión para todo" . Freire recuerda el proyecto del astillero de Purro, el del antiguo cementerio, la ampliación del nuevo, el de las mámoas de Castiñeiras, la sala arqueológica o la propia compra de la barredora que llevan dos años de concurso si que lo hayan resuelto de forma beneficiosa.