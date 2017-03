Maruja Mallo regresa a Beluso

La Casa do Pobo de Beluso acoge este sábado, 1 de abril, con motivo del Día das Letras Galegas, un acto de homenaje a Maruja Mallo, artista a la que este ano la Real Academia Galega de Belas Artes le dedica este día. El lugar escogido atiende a la relación que la artista viveirense tuvo con esta parroquia de Bueu, lugar en el que veraneó antes de exiliarse en Argentina a comienzos de 1937 e en el que realizó los apuntes y bocetos conocidos como 'Caderno de Galicia'.



Con este acto de conmemoración, el deputado de Cultura e Lingua, Xosé Leal, quiere destacar "a importancia de levar este tipo de actividades a aqueles concellos da provincia cos que a persoa homenaxeada tivo unha relación destacada, como neste caso ocorre con Bueu". Leal también aprovechó para mencionar el hecho de que "o que esta artista retratou durante a súa estancia en Beluso foi de gran relevancia na súa posterior etapa artística no exilio".



La Deputación diseñó un programa orientado a todo tipo de público. Así, a las 18:00 horas, el salón de actos de la Casa do Pobo de Beluso acoge un cuentacontos a cargo de 'Polo correo do vento' dirigido al público familiar, con entrada libre y gratuita hasta completar aforo -200 butacas-. Enrique Mauricio y Carlos Taboada escenificarán a través de la palabra y del dibujo la trayectoria de Maruja Mallo y los hechos más significativos de su vida. Son los autores además del libro infantil 'Meiga nova, metade anxo, metade marisco. Pequena biografía de Maruja Mallo', de su colección 'Mulleres galegas', libro en el que se basará el cuentacuentos.



Tras esta actividad familiar, a las 19:00 horas, dará comienzo el acto institucional con intervenciones del alcalde, Félix Juncal; el diputado provincial de Cultura e Lingua, Xosé Leal, y del profesor y crítico de arte, Carlos López Bernárdez. El acto contará con la actuación musical de un cuarteto de clarinete da Banda de Música de Bueu.



Este acto complementa la programación que el Concello de Bueu realiza para homenajear a la artista. Entre otras iniciativas, están las actividades que durante esta semana realizan los alfombristas de Bueu en colaboración con los centros educativos, y que tendrán continuidad en Corpus, cuando está previsto que varias alfombras reproduzcan obras de esta artista..



Maruja Mallo estuvo en Beluso con su compañero, el sindicalista marxista Alberto Fernández Martínez "Mezquita", en el verano de 1936. La pintora, que llegó a Galicia para trabajar con las Misiones Pedagógicas en el marco de la Institución Libre de Enseñanza, realizó en Beluso apuntes y bocetos de la vida marineira e de los trabajos propios del mar, que posteriormente llevaría con ella para Argentina e que aprovecharía para crear su serie "La religión del trabajo". Estos apuntes se conservan además en el denominado "Caderno de Bueu"-. En aquella época, a las puertas del levantamento fascista de xulio de 1936, Beluso y Bueu eran un lugar de encuentro entre intelectuales gallegos como Johan Carballeira, José Suárez o Federico Ribas. Precisamente sobre estos aspectos versará la intervención del profesor Carlos López Bernárdez, especialista y estudioso de la relación de Maruja Mallo con Beluso y con Bueu.