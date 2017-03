La Virgen de Los Dolores se traslada hoy a la excolegiata en procesión

Con el "Traslado de la Virgen de los Dolores", desde la casa de María Acuña, en O Eirado do Sinal, a la ex colegiata de Cangas, comienzan las procesiones de Semana Santa. Ayer María Acuña y otras camareras de la Virgen, María Giráldez, Teresa, Cira y María Teresa pasaron buena parte de la tarde arreglando la imagen para que salga hoy en procesión hasta el templo.



Cerca de tres horas dura la labor inquieta y precisa de vestir a la patrona de Cangas. El manto recogido es la vestimenta elegida para que la Virgen de los Dolores salga en andas y realice en procesión el recorrido por las calles del casco histórico de Cangas hasta llegar a la ex colegiata. Es allí cuando se sitúa en lo que se llama el Altar de Ánimas, donde aguardará a que llegue el Viernes de los Dolores y pueda salir la imagen en procesión, luciendo ya su rico manto y esas orquídeas que ponen a sus pies.



Comenta María Acuña que no se mira el reloj cuando se prepara a la santa para el ya famoso "Traslado", de ahí que no sepa muy bien si son 2 ó 3 horas las que pasan mientras se viste a la Virgen de los Dolores , que permanece en su casa custodiada todo el año. Forma parte de una larga tradición, que ya dura 20 años. Y por mucho que se encuentre, al final, un lugar para albergar todas las imágenes de Semana Santa, es muy difícil, por no decir imposible, que la imagen de la Virgen de Los Dolores, deje las estancias de María Acuña, a donde llegó por una promesa de su madre, que también fue camarera de la Virgen.



Escoltada por los miembros de la Hermandad de Los Dolores, la Virgen sale hoy de la casa de María Acuña. Allí en el Eirado do Sinal la esperan numerosos fieles para acompañarla hasta la ex colegiata de Cangas. Recorren en procesión esas calles estrechas del casco histórico entre rezos y cánticos de alabanza, mientras que el párroco de Cangas, Severo Lobato, preside el acto religioso.



La solemnidad del "Traslado" anuncia las procesiones de Semana Santa de Cangas, de ahí la importancia de este paso. No hay banda de música que acompañe al mismo por decisión de la Hermandad de la Virgen de Los Dolores. La previsión del tiempo para hoy es favorable, además el cambio de hora también ayuda a que la procesión luzca un poco más. Apenas harán falta cirios y velas para acompañar en su recorrido a la Virgen.



Será el Viernes de Los Dolores, festividad local en Cangas, después de la misa solemne de las 19.30 horas, cuando salga la imagen, en su dosel, en procesión, luciendo ya sus mejores galas, cuando la esperen en la calle Real cientos de personas, que serán miles al finalizar la calle que vertebra el casco histórico de Cangas.