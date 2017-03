Comienza hoy el corte de un carril en el túnel de Montealegre por sondeos

Los usuarios del Corredor do Morrazo se encontrarán a partir de hoy, y desde las 9.30 horas, con el corte de un carril en el túnel de Montealegre en Domaio. Y es que está previsto que arranquen durante esta jornada los sondeos geotécnicos que permitan avanzar en la obra de desdoblamiento en este punto, el único del subtramo 1, a la altura de la parroquia de Domaio, en el que todavía no comenzó la construcción de los nuevos carriles debido a las excavaciones arqueológicas.



Los trabajos técnicos se prolongarán desde esta mañana hasta el miércoles 5 de abril. Desde hoy se cortará el carril derecho en dirección Domaio-Cangas, habilitándose de forma manual la circulación alternativamente por el único carril que quedará operativo, por lo tanto no se espera en ningún momento un cierre temporal de la vía.



El corte del carril derecho se establecerá entre los puntos kilométricos 0+600 y 1+200 en sentido Cangas.



Tras los primeros días y finalizados parte de los sondeos los técnicos pasarán a intervenir en el carril izquierdo, habilitándose entonces el derecho para el tráfico alterno.



Esta señalización manual se hará entre las 9.30 y las 20.00 horas de lunes a jueves. Fuera de ese horario la circulación será normal. Además, el próximo viernes los sondeos solo se realizarán hasta las 13.00 horas.



De momento no se pueden realizar los sondeos por el exterior del falso-túnel que se deberá desdoblar, según contempla el proyecto. Y es que todavía no existe una fecha de finalización de las excavaciones arqueológicas de las dos zonas del Castro de Montealegre que se verán afectadas por el desdoblamiento. Mientras estén en marcha no se puede obrar en ese tramo.



Por otro lado, y tal y como estaba anunciado, se cortarán de forma temporal y por voladuras de los taludes en Meira los primeros 6 kilómetros del Corredor. Estas voladuras se llevarán a cabo únicamente el jueves a primera hora de la tarde. Aunque en las últimas semanas también se ejecutaban los martes, en esta ocasión no será necesario, lo que sin duda contribuirá a no entorpecer el tráfico en una jornada festiva en Vigo.