Un Área sin el bus urbano de Vigo no aporta beneficios

Desde el PP de Cangas también han salido al paso de los comentarios "pouco afortunados" del regidor, Xosé Manuel Pazos, tras la visita que recibió del delegado de la Xunta en Vigo, Ignacio López Chaves. El concejal José Enrique Sotelo considera la actitud de Pazos de "irresponsable e clientelar" en beneficio de su homólogo vigués, Abel Caballero, en vez de defender los intereses de los 10.000 usuarios de Cangas que usan la Tarxeta de Transporte Metropolitano y no pueden beneficiarse de los descuentos en algunos transbordos del Vitrasa. A Sotelo le parece "surrealista" que un vecino de Cangas pueda acceder a esas bonificaciones en A Coruña o Santiago pero no en Vigo y no logra entender qué beneficios aporta el Área Metropolitana a los ciudadanos de O Morrazo si no disfrutan del transporte urbano de Vigo.