Bueu organiza en Nochebuena una carrera para recoger alimentos

El Concello de Bueu organiza el sábado, día de Nochebuena, la segunda edición de una carrera solidaria con la que pretende recoger comida para el banco municipal de alimentos. La participación no requiere inscripción previa y solo se pide que los participantes depositen alimentos no perecederos. La carrera será de carácter popular, con un recorrido de dos kilómetros. La salida será a las 16.00 horas desde la Praza Massó y enfilará hacia la calle Ramón Bares. Se llegará hasta el sendero del río Bispo y se bajará por el mismo hasta A Estacada y As Lagoas. Finalmente desde allí se regresará al punto de partida por la calle Eduardo Vincenti.