A Estrada vibrará el 22 de diciembre con la undécima edición del festival Viven

A Estrada vibrará el próximo 22 de diciembre con lo mejor de la música pop, rock y punky de finales de la década de los ochenta y de principios de la de los noventa con la undécima edición de su festival Viven, recuperado en 2016 por muchos de los músicos estradenses que hasta doce años antes habían participado, durante 9 años cons-cutivos, en el certamen.

Este, un año más, se mantendrá el próximo mes de diciembre fiel a la filosofía que lo inspiró en sus orígenes. Entonces, músicos de A Estrada a los que les tocó vivir los últimos años de la década de los 80 como adolescentes acordaron crear el certamen para tener la oportunidad de rendir homenaje a la música que marcó su adolescencia mezclando componentes de los distintos grupos de la zona.

Según explicó Valentín Torrado "Curi", uno de los impulsores de la recuperación del certamen el pasado año, en esta ocasión hay más de 60 músicos interesados en participar. La mayoría son de A Estrada pero también habrá algunos procedentes de de la comarca de Deza -de Lalín, Silleda y Rodeiro- que durante los primeros años del Viven ya se volcaban con este festival musical. Asimismo, como ya ocurriera el pasado año, a ellos se le sumarán representantes de las nuevas generaciones de músicos estradenses interesados en participar pero dispuestos a respetar la música de la época a la que rinde tributo el Viven: los ochenta. Dado el elevado número de par-ticipantes, no será posible que cada uno elija un tema, como ocurría antes. Unos y otros tendrán que irse acomodando en grupos para conformar un número limitado de canciones, que no podrá exceder las 37 del pasado año (a fin de no superar las 3 horas de duración previstas y no cansar al público). Así, sonarán canciones de grupos y autores tan destacados como Siniestro Total, Aerolíneas Federales, La Unión, Barricada, Gabinete Caligari o Tino Casal, entre otros.

El festival dará comienzo a las 22.30 horas del viernes 22 de diciembre en la discoteca Nicol´s con entrada gratuita pero con el aforo limitado a 300 personas. No obstante, quien no pueda acceder al interior de la sala podrá verlo en la red. Si el año pasado ya se retransmitió en streaming con una sola cámara y un sonido no pensado para ello, este año se proyecta retransmitir con multicámara y con un sonido mucho más cuidado, según confirmaron fuentes vinculadas a la organización.