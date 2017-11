Crespo pedirá la dimisión de Peña por usar un coche oficial para acudir a un examen

El Partido Popular lalinense pedirá la reprobación y la dimisión de la concejala de Cultura, Lara Rodríguez Peña, por utilizar un vehículo oficial para desplazarse a Pontevedra meses atrás para realizar un examen de una oposición. La comparecencia de la edil de APAC era uno de los puntos más llamativos del pleno y la estrategia de Peña de recurrir al ataque para su defensa cabreó más si cabe a los populares y su portavoz, José Crespo, solicitó que dejara su puesto.

Durante más de una hora la edil respondió a las preguntas del exalcalde y se negó a atender las del no adscrito Juan José Cruz. La responsable municipal de Cultura dijo que tenía previsto comparecer a petición propia, aunque Crespo le recordó que lo hacía porque no le quedaba más remedio, forzada por los populares. Peña lamentó que poco después de que el PP desvelase que había utilizado el Audi del concello para ir a un examen a Pontevedra ya pidiesen su dimisión, negándole la defensa y enfatizó en que ahora el parque móvil municipal estaba a disposición de todos los ediles e incluso funcionarios. Citó hasta seis casos en los que el anterior gobierno se negó a comparecer a peticiones de la oposición y añadió que su acta representaba a más de 700 votantes y que su obligación era estar en el pleno del mismo día de su prueba. Entonces, y con la advertencia a Crespo desde la presidencia del pleno que comenzase a preguntar sin hacer más juicios de valor, el popular lanzó una primera interpelación muy directa. Le pidió que valorase si su proceder había sido correcto, a lo que Peña respondió con una afirmación. "Intenté cambiar el examen y mi obligación era estar en el pleno. No me arrepiento, no tengo que pedir disculpas a nadie y nadie me lo solicitó", dijo a Crespo cuando éste le interpeló sobre si no entendía que los vecinos o los más de 5.300 votantes del PP podrían desear una explicación sobre los hechos. Tras admitir que ese día el chófer municipal la recogió en su casa y la dejó de nuevo en su domicilio antes de ir al pleno, Crespo Iglesias enfatizó en que Peña no debía referirse al Audi A6 como "un coche del concello" pues era el oficial. "¿O perdió categoría?". "Lo que perdió fue un cliente, porque lo usaba para todo; se podía considerar casi particular", recriminó la concejala. Crespo preguntó si el alcalde le había dado permiso y si su solicitud tenía la aprobación del resto de los miembros del gobierno, asegurando Peña que estas cuestiones se hablan en el seno del cuatripartito. "Llevó el Audi y chófer, ¿por qué no fue en otro coche o en un furgón de servicios sociales?" , encontrando por respuesta: "Sí, por el color y porque campaba más en Pontevedra". Estas palabras cabrearon mucho a la bancada popular, que le propusieron haber recurrido a un taxi, además de apuntar que no debía tener tanta prisa una vez que al llegar a Lalín el chófer la dejó en casa antes de ir al pleno. "No muestra el más mínimo arrepentimiento, ustedes son unos incoherentes que se creen descendientes de la pata del Cid. Dice que lo volvería a hacer y no solo no pide disculpas sino que saca pecho", recriminó Crespo, al tiempo que cuestionó su actitud "chulesca". Además, recordó que el PSOE, años atrás, había pedido el cese de Paz Pérez por usar un coche municipal para un tema privado.

"Ustedes acusaron al PSOE de actuar de manera carroñera; mírense ahora. Si nos referimos al uso que daban a los coches... No tienen autoridad moral para juzgarme a mí", espetó Peña, antes de lanzar a medias un exabrupto despectivo hacia la bancada popular. Crespo insistió en que Peña y su partido se presentan como paladines de la democracia, "pero luego cometen alloadas como los demás. ¡Piensan que nosotros no tenemos dignidad!". La popular Eva Montoto dijo a la compareciente, que solo fue defendida por el alcalde, que pudo haber avisado a su grupo de que tenía un examen y se hubiese respetado la votación.

Cruz dijo que debía abonar el coste ocasionado por el desplazamiento, por qué no recurrió a un taxi, a qué hora regresó ese día de Pontevedra, si considera que el chófer no tenía más que hacer. Peña solo respondió a la pregunta: ¿Es usted corrupta" y lo hizo con un categórico "no".