A Estrada renunciará a ingresar el 95% del 2% del coste de construcción del nuevo centro de salud en A Baiuca

Por otra parte, en el orden del día de la comisión de Organización de ayer también figuraban la rectificación puntual del Inventario Municipal de Bienes para suprimir la finca matriz de A Baiuca y la incripción de las 5 nuevas, ya inscritas en el Registro de la Propiedad, para poder cederle la titularidad de una de ellas al Servizo Galego de Saúde para la construcción del nuevo centro de salud de A Estrada. A mayores, se abordó dicha cesión en propiedad para cumprir el compromiso recogido en el convenio con el Sergas, que especificaba que el Concello debía ceder la propiedad libre de cargas. Esto es lo que "justifica la urgencia" de la medida, hizo notar Blanco. El gobierno quiere que la Xunta ya tenga en cuenta este proyecto en sus próximos presupuestos. Y, a petición de la administración autonómica, también aprobó la declaración de utilidad municipal de la obra de construcción del nuevo centro de salud en A Baiuca a efectos de liquidación del Impuesto sobre Construcción, Instalaciones y Obras (ICIO) con una bonificación del 95%. Esto supone, según detalló Blanco, que A Estrada renunciará a cobrar el 95% del 2% de coste de construcción del inmueble (cuyo presupuesto estimado ronda los 6 millones de euros).

El Concello ya se vio obligado en su día a admitir la declaración de utilidad pública de la ampliación del colegio Pérez Viondi. La empresa adjudicataria de las obras pidió esa bonificación y al no otorgársela el Concello en base a un informe de Intervención que entendía que no procedía porque era una ampliación y no obra nueva y que, además, no lo ejecutaba la administración directamente, la empresa interpuso un contencioso que ganó. El Concello tuvo que otorgarle la bonificación del ICIO que reclamaba.