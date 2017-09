Un incendio calcina de madrugada una casa en la parroquia estradense de Paradela

Efectivos del Grupo de Emergencias Supramunicipal (GES) de A Esatrada y Bomberos del PArque Comarcal de Silleda trabajaron esta madrugada en la extinción de un incendio en una casa situada en la parroquia estradense de Paradela. Según informó el 112 fue un particular el que dio la voz de alarma en torno a la 1.00 de la pasada madrugada.

A pesar de la voracidad de las llamas no hubo que lamentar heridos, aunque sí cuantiosos materiales. Según confirman efectivos del Parque Comarcal de Bomberos, a su llegada, a la 1.15, las llamas ya salían por el desván de la casa por lo que el tejado quedó completamente calcinado, así como los enseres que había en el interior de esta parte del inmueble.

En dos estancias de la casa ardieron también objetos. En una tercera parte de la casa no ardió nada en su interior al no haber muebles. En el sótano se almacenaban cubas metálicas para bebidas, así como barriles que no llegaron a verse afectados.

En el punto trabajaron conjuntamente GES de A Estrada y Bomberos. Estos últimos se retiraron en torno a las 3 de la madrugada, cuando el fuego quedó controlado. Los primeros permanecieron en el lugar para apagar los rescoldos y asegurar que no el fuego no se podía reavivar. También se presentaron agentes de la Guardia Civil.