98 comercios de Lalín empiezan mañana una nueva campaña de 'Vuelta al Cole'

La vuelta al colegio se está acercando y los padres ya tienen que pensar en las compras de materiales y ropa para sus pequeños. Por eso, la Asociación de Empresarios de Deza y el Centro Comercial Aberto de Lalín ponen en marcha mañana la nueva edición de la campaña promocional de la "Vuelta al Cole", bajo el lema: fai as túas compras no comercio de Lalín. En esta ocasión contará con la participación de 98 locales asociados y que sorteará tres vales de compra de 100 euros. Esta campaña de dinamización comercial se alargará hasta el viernes 29 de septiembre, ambos incluidos, y permitirá que los clientes que realicen compras en las tiendas participantes cubran sus rifas para participar en el sorteo de fin de campaña.

El sorteo tendrá lugar el sábado 30 de septiembre en la Praza da Igrexa. La iniciativa del sorteo no será exclusivamente presencial, es decir, los afortunados no tendrán que estar en el lugar del sorteo, pero si está previsto que se contacte telefónicamente en el momento del sorteo para hablar con los premiados. En el caso de que no atiendan la llamada, se procederá a sacar otra rifa. De esta forma, el sorteo no finalizará hasta que los nombres de los premiados estén colgados y completen el panel.

Por otra banda, aunque aún quedan cuatro semanas para la fecha del sorteo, la AED y el CCA está valorando la posibilidad de organizar diversas actividades de animación, principalmente infantiles, para el sábado 30, inmediatamente después de los festejos de As Dores, de 17.00 a 20.00 horas. El objetivo es el de animar la tarde de compras a todos los asistentes al sorteo. Aún así, la decisión será tomada más adelante, ya que para la realización de dichas actividades, necesitan valorar la situación climatológica, porque se realizarían en el exterior.

El presidente de la AED, Antonio Lamas, valoró positivamente esta campaña que dará comienzo mañana, "ya que nos devuelve la dinámica activa del comercio local después de dos meses de verano y el éxito de la "Noite Branca". Además, se muestra confiado en que la "Vuelta al Cole va a seguir "creciendo", tal y como se demuestra en el incremento de los establecimientos participantes en un 10% en solo dos años. También cuenta con la confianza de los clientes de Lalín, que son fieles compradores de los establecimientos locales, además de muchos de los municipios limítrofes.

El aumento de los locales alcanzó la cifra de 98. Son muchos los que se apuntan a esta iniciativa que incentiva el comercio en el municipio. Los locales participantes son: Akebia, Alberte Decoración, Almacenes Canda, Alvarellos, Autorecambios Motor Lalín, Bella Rey, Bernabé, Brandido, C&C Young Trend, Cadena 100, Calzados Alca, Calzados Atly, Calzados Senra, Calzados Touceiro, Caprichos, Cárnicas Anzo, Carola Moda, Castaño, Colchonería Soños do Deza, Colorín Colorado, Comercial Arribas, Confitería París, Cortilar, Dandara, Don Dino, Dulces Encantados, El Vestidor de Chloé, Electricidad Femán, Embutidos Lalinense, Escalena, Esperanza, Esprit, Estación de Servicio Campos, Esther Cortés Centro Óptico, Federopticos Pereiro, Fegus, Ferga, Fervi, Florentino, Floristería Rosa, G, G-Básico, Halcón Viajes, Ideate Decor, It´s Man Only & Sons, It´s Only, Joyería López Romero, Joyería Parque, Karen, Lencería Lilas, Librería-Xoguetería Álvarez, Librería Carpi, Librería Dalvi, Librería Raíces, Maybel, Miska, Moca, Modas Fidelina, Montoto, Muebles Curroliño, Muebles Moure, Muebles Sieiro, Multiópticas Lalín, Nereida Novias, Ninfa, Orcellón, Ortodeza, Outlet Guerral, Panadería Manolo "Da Morena", Papelería Dalvi, Peluquería Laly, Porcelanosa Lalín, Pousa Licores de Galicia, Rodanor, Serea, Silicon Desarrollos Tecnológicos, Sistemas Informáticos Andión y Mouriño, Solarel, Strass, Tele-Deza, Tele-Seita, Tien 21, Varell Sport, Ve de Íntima, Vero Moda, Viaxes Zafiro Tours, Yellow Dolphins, Zapatería El Gato Presumido, Zapatería La Tentazione y Zapatería Martínez. Hay que resaltar que se mencionan 84 empresas o negocios, pero que varios de ellos cuentan con más de un establecimiento comercial en el Concello.