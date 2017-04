Fallece el exedil de Lalín Xosé Luis Sucasas mientras paseaba en bicicleta por A Toxa

La sociedad lalinense quedó conmocionada a última hora de la tarde de ayer al conocer el fallecimiento de Xosé Luis Sucasas Fernández. El exconcejal del BNG, de 57 años de edad, murió ayer mientras paseaba en bicicleta por la isla grovense de A Toxa; algo que hacía con frecuencia. Los hechos tuvieron lugar poco antes de las 18.00 horas a la altura del campo de golf y el viejo Beach Club de la isla. Los testigos presenciales de lo sucedido explicaban que avanzaba tranquilamente en su bicicleta cuando "hizo un par de maniobras extrañas, como si estuviera mareado, y se desplomó en el suelo". Inmediatamente trataron de socorrerlo, "y aunque estaba con vida tenía algo así como convulsiones, como si estuviera sufriendo un ataque".



Esos testigos alertaron al 112 e inmediatamente llegó al lugar una ambulancia medicalizada del 061, cuyo personal médico trató de reanimar al ciclista, aún con vida, mientras desde Santiago de Compostela se desplazaba también un helicóptero. Pero los facultativos, después de intensas maniobras de reanimación cardiopulmonar, no pudieron hacer otra cosa que certificar su muerte. Desde el servicio de emergencias del 112 explican que en este percance no hubo ningún otro vehículo implicado, por lo que se descarta completamente la posibilidad de un atropello o colisión viaria y se da total fiabilidad a la versión de los testigos antes expuesta. Fue a eso de las ocho de la tarde cuando se produjo el levantamiento del cadáver, después de que hasta el lugar de los hechos llegaran numerosos curiosos y algunos familiares del fallecido.



Natural de la parroquia de Cadrón, estaba casado con una vilanovesa, de ahí que residiera en la parroquia de Tremoedo (Vilanova de Arousa) y con frecuencia solía salir a pasear en bicicleta, también por la isla grovense donde ayer por la tarde fallecía de manera repentina. Tenía un hijo de corta edad. Su pérdida también se lamentó de forma notable en el municipio vilanovés que lo había "adoptado".



Sucasas era economista e ingeniero técnico informático. Como experto en finanzas trabajó para una empresa textil del municipio y después encaminó su labor profesional hacia la administración en otra sociedad. En política ejerció como concejal del BNG en Lalín durante el mandato 2011-2015, si bien su entrada en la corporación se produjo a comienzos de 2012, cuando sustituyó a Susana Rodríguez Cambón. Fue su estreno como representante público, aunque ya había concurrido como candidato en las listas de la formación frentista en las convocatorias electorales de 2003 y 2007. Días antes de su toma de posesión como edil de la oposición afirmaba en una entrevista a FARO: "Elección tras elección, los vecinos quieren que haya una oposición de control, no de alternativa de gobierno. Y como el pueblo es el que manda, pues solo nos queda fiscalizar la acción del ejecutivo, cada uno en la medida de sus posibilidades". Por el momento se desconocen detalles del sepelio.



Sucasas era una persona muy querida en la comarca. Además de colaborar en medios como Vieiros, Xornal de Galicia, Praza Pública y Letras en Obras, era un reputado escritor. Es autor de las publicaciones de narrativa: O paxaro que ninguén ve (2002), Soñaron buratos na terra (2003), Pena Furada (2012) y Nunca foi día de todo (2014). Como ensayista publicó en 2010 Outra vaca no millo.