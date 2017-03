La Valedora do Pobo recibió 36 quejas de las comarcas durante el pasado ejercicio

Los vecinos de Deza y Tabeirós-Montes tramitaron 36 quejas ante la Valedora do Pobo, según el informe de esta entidad en la que se recoge su actividad durante el pasado año. La cifra está muy lejos de las 11.224 que se registraron en 2015, puesto que en ese ejercicio 11.192 vecinos recurrieron al organismo que preside Milagros Otero para solicitar su mediación de cara a la protección del bosque de Casas Vellas, en Lalín, amenazado por el proyecto eléctrico de Fenosa. Así, pues, sacando este caso -que fue el tema que causó más alegatos en toda la comunidad gallega- desde las comarcas en 2015 se remitieron 32 quejas, en una línea muy similar al año siguiente. Desde toda la provincia se tramitaron 51.152 quejas.



De las 36 quejas mencionadas, 25 se enviaron desde tierras dezanas. Así, lidera la lista Silleda, con 15 reclamaciones ante la Valedora do Pobo, seguida de Lalín, con 9, y de Rodeiro, con una, de modo que Agolada, Dozón y Vila de Cruces no constataron ninguna protesta. En Tabeirós-Terra de Montes se contabilizan 11 reclamaciones: 8 desde el municipio de A Estrada, una desde Forcarei y las dos restantes del concello fusionado de Cerdedo-Cotobade. Cabe señalar, respecto a A Estrada, que un tema vinculado a este ayuntamiento fue el segundo con mayor respaldo ciudadano en la actividad de la Valedora do Pobo. Nos referimos al traslado de los trabajadores del 112 y del 061, que en la actualidad están repartidos en diversos edificios en Santiago, a la nueva sede del Centro de Atención de Emerxencias (CAE) en el municipio estradense. La reubicación del personal motivó 11.238 quejas, superadas solo por las 50.042 que presentaron otras tantas personas sobre la petición colectiva para la reapertura del Hospital Meixoeiro, en Vigo, en los servicios de urgencias y quirófano. En el caso estradense, la Valedora recomienda analizar si este traslado implica cambio de residencia para el personal o una modificación profunda de las condiciones laborales.



Milagros Otero también analiza en su informe las quejas que presentan los gallegos sobre el funcionamiento de la administración local. Por lo que se refiere a la zona, hay siete reclamaciones, una para cada uno de estos municipios: Agolada, Lalín, Rodeiro, Silleda, Vila de Cruces y Cerdedo-Cotobade, que se lleva dos. En este sentido, en toda la provincia se presentaron 399 protestas. Agolada es, por otra parte, uno de los 13 concellos de la provincia a los que la Valedora tuvo que recordar, una vez, que está obligado a colaborar con la institución facilitándole toda la información que le sea requerida. El caso más grave de reiteración fue Vigo, al que se le instó hasta en cinco veces a cooperar con esta entidad. Además, tanto este concello agoladés como al de A Estrada la Valedora tuvo que reiterarle en más de dos ocasiones que enviase en plazo un informe, igual que a otros 24 municipios de la provincia.