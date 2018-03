El regidor de Meis busca una salida amistosa para el bar de la Ruta da Pedra e da Auga

El alcalde de Meis, José Luis Pérez, anunció ayer a preguntas de FARO que se pondrá en contacto con los propietarios del terreno donde está enclavado el bar de la Ruta da Pedra e da Auga para intentar llegar a un acuerdo para la venta de la parcela.

Así lo explica el regidor después de una reciente sentencia del Tribunal Supremo, que condena al Ayuntamiento de Meis por haber levantado el bar en la finca de esa familia sin su consentimiento. La resolución judicial establece que el municipio deberá derribar la infraestructura hostelera, pero José Luis Pérez Estévez quiere intentar en primer lugar llegar a un acuerdo con los dueños de la finca. Eso sí, advierte de que no será a cualquier precio. "Si llegamos a un acuerdo, tendrá que ser un acuerdo razonable porque el Ayuntamiento no es una entidad particular".

Además, recuerda que cuando a medio plazo esté terminada la concentración parcelaria en las parroquias de San Martiño y Armenteira, esa zona pasará a ser del Ayuntamiento por la redistribución de las propiedades.

Pero José Luis Pérez señala igualmente que la administración local tiene planes alternativos para el supuesto de que la negociación con los propietarios de la finca no dé resultado. Uno de ellos sería desmontar la estructura del bar y montarlo en otra parcela que sí tenga el Concello, a pocos metros de distancia. La otra posibilidad pasaría por desmontar el actual bar y convocar un concurso para el montaje de un pequeño kiosco, que garantizaría un servicio mínimo a los viandantes y usuarios del área recreativa.

No estará en Semana Santa

La Ruta da Pedra e da Auga es la ruta de senderismo más conocida de O Salnés por su longitud, de más de seis kilómetros, su belleza, siempre pegada al río Armenteira, y su valor etnográfico, con medio centenar de molinos de río, muchos de ellos restaurados. Además, los paseos del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy han contribuido a hacerla todavía más popular.

La ruta cuenta en San Martiño con un área de esparcimiento, que es muy frecuentada por familias y grupos de amigos en cuanto empieza el buen tiempo. Dispone de mesas y bancos de merendero, un par de parques infantiles, aseos y una explanada llena de esculturas de piedra, que recrean una antigua aldea gallega.

Ese espacio contaba también con un bar, pero lo denunciaron tanto los propietarios de la finca donde se ubicaba como el Partido Socialista, puesto que el Ayuntamiento no le cobró a la empresa concesionaria el canon anual.

Los responsables del establecimiento hostelero eran los encargados del mantenimiento de esa zona, tarea que ahora tendrán que asumir operarios municipales o personal contratado con los planes de la Diputación.

Sea como fuere, es seguro ya que el bar no estará operativo para Semana Santa. Y aunque el Concello no aporta fechas concretas, parece ser que el objetivo es que la instalación hostelera esté en marcha de nuevo en verano.

José Luis Pérez admitió en su día que el bar se construyó en la parcela sin la cesión formal de la misma, pero alegó que los propietarios sí habían dado el visto bueno de palabra.