Mexillón de Galicia se refuerza a nivel nacional

La Denominación de Origen Protegida (DOP) Mexillón de Galicia da por finalizada la campaña "Promoción innovadora del Mexillón de Galicia a través de los medios digitales", impulsada con el propósito de consolidar la competitividad de la marca, potenciarla tanto en su ámbito más próximo como en todo el Estado y comunicar las ventajas que, en términos de valor añadido, representa pertenecer a este órgano.

El resultado de la misma es que "se ha reforzado la imagen de marca y se ha ampliado de manera muy considerable el conocimiento que se tenía de ella".

Toda España

Desarrollada entre octubre y febrero en medios digitales de toda España, la campaña contó con una dotación económica de 65.000 euros provenientes de una ayuda solicitada al amparo del GALP, aprobada por la Consellería do Mar y financiada con fondos europeos.

En el órgano que preside Francisco Alcalde explican que la firma Idea, "una empresa gallega con amplia experiencia en este ámbito, diseñó unos contenidos innovadores y sorprendentes, pero también muy clarificadores, para que a la audiencia no le quedasen dudas acerca del significado y alcance de la marca Mexillón de Galicia y la diferencia de calidad que representa elegirla frente a otras ofertas del mercado".

Añaden que "el sello de la DOP adquirió un protagonismo fundamental con una clara intencionalidad: que el consumidor no vacilase a la hora de diferenciarlo de productos similares que recurren de forma irregular a términos relativos al origen del mejillón".

Para ello se ideó una frase llamativa que acompañaba al distintivo de la DOP: "El nuestro con sello". Y con esta fórmula "se quiso reforzar la imagen de nuestra marca y subrayar el mensaje de que solo los productos DOP portan una etiqueta que constituye la garantía de la procedencia cien por ciento gallega del mejillón".

La campaña se desarrolló entre vídeos, spots y concursos que buscaban la captación y fidelización de la audiencia a través de la interacción, completándose con la Mexillón de Galicia X-Periencie, "cuyos afortunados ganadores disfrutaron de una jornada lúdica que incluyó una visita al monte Siradella de O Grove, un paseo en barco por la ría de Arousa para conocer dónde y cómo se produce Mexillón de Galicia y una comida en un idílico faro de A Illa de Arousa, donde disfrutaron de un menú a base de Mexillón de Galicia".

Para dar cuenta de la importancia de esta iniciativa, el Consello Regulador resalta que "la página de Facebook de la DOP alcanzó los 4.400 ´Me gusta´, lo que supone 1.700 más de los que había al inicio de la campaña".

Pero es que, además, "un vídeo sobre las bateas en las que se cría Mexillón de Galicia y otro sobre las virtudes de nuestro producto como ingrediente en la cocina alcanzaron las 100.000 visualizaciones", aseguran.

Estos resultados "beneficia directamente a productores, transformadores y elaboradores", concluyen en Mexillón de Galicia.