Un vecino de Lores denuncia a la agencia de viajes con la que contrató un crucero

Un vecino de Lores, Amancio Muñiz, ha denunciado en el cuartel de la Guardia Civil de Sanxenxo la presunta estafa de la que fue víctima por parte de una agencia de viajes de Sanxenxo que acaba de cerrar sus puertas.

Según denuncia con documentos que aporta, el vecino en cuestión, ya jubilado, había contratado con la agencia, en septiembre, un crucero por el Mediterráneo para él y su esposa, con el objeto recorrer Marsella, la costa italiana y Malta, entre el 13 y el 20 de abril de 2018, con salida y llegada a Barcelona. El precio por dicho crucero era de 1.600 euros, para lo cual tuvo que aportar en el momento de la contratación con dicha agencia de viajes un adelanto de 800 euros.

A ello se suma que, dada la confianza que se había ganado la dueña de la agencia con el jubilado, éste se avino a prestarle además en el puente del Pilar una partida de 1.000 euros cuando ella la visitó en su domicilio particular pidiéndole un dinero para hacer frente a un imprevisto personal. La dueña le extendió como garantía un recibo de su puño y letra, firmado, con el número de su DNI y el sello de su agencia, comprometiéndose a devolverle ese dinero en los días siguientes.

Sin embargo, a finales de noviembre la agencia cerró sus puertas sin serle devuelto a este vecino el dinero del préstamo, amén de perder también adelanto del crucero que tampoco le fue reintegrado. Amancio Muñiz reconoce que se puso en contacto con la empresa de cruceros "y allí me dijeron no tener constancia alguna ni del contrato ni de la reserva para el viaje, por lo que derivaron toda responsabilidad a la agencia con la que contraté". "Pero esa agencia -agrega- cerró, la dueña no atiende llamada alguna en su móvil, y todo ese dinero se esfumó".

El meañés apunta que "hay más afectados en la zona por esta estafa, incluso en Meaño, pero la gente no habla por vergüenza de haber sido víctima de un engaño. En el propio cuartel de la Guardia Civil de Sanxenxo -donde el vecino denunció esta semana los hechos- los agentes me reconocieron que había varias personas afectadas y, de hecho, ya habían tramitado varias denuncias".