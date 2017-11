El Hospital do Salnés abre el lunes las nuevas unidades de cuidados postquirúrgicos y cirugía mayor ambulatoria

La gerencia de gestión integrada Pontevedra O Salnés activará asistencialmente el próximo lunes las nuevas unidades de cuidados postquirúrgicos y de cirugía mayor ambulatoria del Hospital Comarcal do Salnés, con sus respectivos accesos y circuitos internos.

Los nuevos espacios disponen de 9 puestos de despertasr posquirúrgico, 9 puestos silllón de reintegración al medio y 2 boses de aislables y ciudados postanestesia.

Para exponer las previsiones técnicas y asistenciales planificadas para esta apertura, los responsables de la gerencia mantuvieron esta mañana en el centro hospitalario comarcal reuniones con la junta de personal y con los representantes de la Mancomunidade do Salnés. En el transcurso de estos encuentros se explicó que la activación asistencias de estas áreas se efectuará en coordinación con los servicios de anestesiología y reanimación, urgencias y con los profesionales de enfermería, cirugía y diversos departamentos sanitarios y no sanitarios del centro hospitalario ubicado en Ande-Rubiáns, en el término municipal de Vilagarcía.

Los nuevos espacios asistenciales que se abren el lunes, de 1.603 metros cuadrados, forman parte de la tercera fase de la obra de ampliación y reforma del Hospital Comarcal do Salnés.

La gerencia de la EOXI apunta que, tras la apertura de las áreas de cirugía mayor ambulatoria y cuidados postquirúrgicos, la ampliación continuará con la próxima activación asistencial tanto del hospital de día que actualmente está en fase de equipamiento y planificación técnica, como la nueva área de esterilización.