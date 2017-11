El vilagarciano Gonzalo Arca actúa esta noche en las batallas del programa La Voz

El vilagarciano Gonzalo Arca vuelve a actuar esta noche en el programa televisivo La Voz que Telecinco emite los viernes en prime time, a partir de las 22.00 horas.

Después de haber triunfado en las audiciones a ciegas de hace un par de semanas al entrar a formar parte del equipo de Pablo López, el músico arousano se subirá hoy al ring del programa para "batallar" con otro concursante con el que compartirá escenario e interpretarán juntos un tema. Arca intentará ser el mejor para pasar a la siguiente fase.

Para entrar en La Voz, el artista vilagarciano superó todos los casting, por los que pasaron más de 18.000 personas. En su primera aparición como concursante, es decir, en las audiciones a ciegas, cautivó a los coaches, pues los dos que todavía no habían completado su equipo -Manuel Carrasco y Pablo López- activaron al pulsador y se dieron la vuelta a los pocos segundos de que Gonzalo comenzase a tocar la guitarra y a cantar "The man in me", un tema de Bob Dylan.

Tras una interpretación elogiada por todos los coaches y que contó con la ovación de todo el público, el vilagarciano escuchó los argumentos de Carrasco y López para elegir con cuál quedarse -finalmente se quedó con Pablo- y entrar en su equipo para la siguiente fase: las batallas, que comenzaron a emitirse la semana pasada y hoy le toca el turno a Gonzalo.