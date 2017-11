Un gol de amor en el Pontearnelas

El Pontearnelas femenino se irá de boda muy pronto. Dos de sus jugadoras pronto pasarán por el altar tras una pedida de mano de lo más original que ayer tuvo como escenario el campo de As Chans. Allí, tras el 0-6 que le endosó el Tomiño, todavía hubo momento para la emoción cuando Ana Isabel Iglesias sorprendió a Vanessa Fabeiro pidiendole matrimonio rodilla en césped. Con todo el equipo atendiendo al gran momento de la temporada y con la música de Dirty Dancing atronando en los altavoces, Vanessa le dio un sí a su pareja con el anillo de pedida luciendo en su mano.

El campo de As Chans vivió en la tarde de ayer un momento muy especial. La tarde del 1 de noviembre se convirtió en algo inolvidable para Ana Isabel Iglesias y Vanessa Fabeiro, dos jugadoras del Pontearnelas que llevan compartiendo sus vidas desde hace casi siete años.

El duelo entre el equipo local y el Tomiño, perteneciente a la liga de Segunda Autonómica femenina, terminó por convertirse en el prólogo a una sorpresa a la que solo era ajena Vanessa. Lo cierto es que las gradas fueron tomando un mayor colorido del habitual a medida que iba transcurriendo el encuentro. Anais y Vanessa volvieron a formar en el once dispuesto por José Ángel Vázquez en un partido que además medía, ni más ni menos, que al tercer y cuarto clasificados.

Por si fuera poco no era un día cualquiera para Vanessa. Ayer celebraba su 28 cumpleaños y lo hacía siendo protagonista de una sorpresa que siempre tendrá muy presente. Y es que al término de los noventa minutos, los altavoces del campo de As Chans empezaron a atronar con la canción "(I´ve Had) The Time of My Life" y todo el equipo del Pontearnelas se fue acercando al círculo central. No lo hacían solos y en aquel corro preparado para acoger una ceremonia muy especial también estaban familiares y amigos de las protagonistas de la tarde.

Vanessa Fabeiro empezó a sospechar cuando escuchó su canción favorita, pero su imaginación se quedó en lo relacionado con su cumpleaños. Sabía que había sido idea de su pareja, aunque lo que desconocía era cual sería el propósito final de aquel inusual protocolo post-partido.

En el medio del cordón humano formado en el centro del campo Anais anunció que todo lo hacía por la persona más especial de su vida. Vanessa acudió emocionada al encuentro de su novia entre los vítores de los presentes y, junto a ella, escuchó la petición de mano de la que pocos segundos después se convirtió en su prometida. Fue una declaración de amor muy profunda en la que la espontaneidad del mensaje se mezcló con una gran emoción. No faltó el anillo de pedida para sellar un compromiso que fue bendecido con besos y abrazos por todos los presentes.

Las campanas de boda sonaron en As Chans tras una emotiva tarde en la que Vanessa y Anais dieron un paso más, quizá el más importante, en una relación que se fraguó en la adolescencia cuando compartían instituto.

Desde hace siete años comenzaron una relación que convertirán en matrimonio después de convivir desde hace varios años en Padrón. El fútbol se ha convertido además en otra de las pasiones compartidas por las dos protagonistas que también son compañeras de equipo en un Pontearnelas en el que cumplen ahora su segunda temporada. La fecha de la boda está por ver, pero ese día no habrá partido en As Chans.