Localizada y filmada otra ballena azul en la costa gallega

Desde el 10 de septiembre al 31 de octubre, en once días de muestreo, se han visto 60 ballenas entre Finisterre y las islas Cíes. El BDRI destaca cinco avistamientos de ballena azul, cuarenta de rorcuales comunes, nueve de rorcuales aliblancos, dos de rorcuales norteños y dos avistamientos de ballena jorobada.

El Bottlenose Dolphin Research Institute (BDRI) confirma la localización de otra ballena azul en la costa de las Rías Baixas. Sucedió ayer, entre la isla de Sálvora y Carnota, sorprendiendo tanto este importante avistamiento como la presencia de otros rorcuales, algunos amenazados y protegidos a nivel mundial.

Al parecer los responsables del catálogo internacional de ballenas azules del Atlántico este confirman que "este individuo fue visto en julio en las islas Azores, por lo que ya conocemos de dónde viene y en cierto modo es sorprendente, ya que en teoría se pensaba que las ballenas subían hasta Islandia para alimentarse, por lo que nos abre un abanico de preguntas por resolver".

El BDRI (Instituto para el estudio de los delfines mulares), es un centro de investigación y de formación académica asentado en O Grove que se dedica al estudio de la ecología y comportamiento de los cetáceos, tanto delfines como ballenas y marsopas. Su director, Bruno Díaz, confirma los últimos e importantes avistamientos, algunos de los cuales pudieron ser documentados, tanto con fotografías como con vídeos.

Elevada concentración de grandes cetáceos

Explica el propio Bruno Díaz que "a pesar del paso del huracán Ophelia la concentración de estos gigantes del mar sigue siendo muy alta", y prueba de ello es que "ayer mismo, durante la última de las jornadas de trabajo de campo de nuestro centro, la riqueza de estas aguas nos volvió a sorprender, ya que en poco más de cinco horas tuvimos la ocasión de avistar una ballena azul alimentándose junto a una decena de rorcuales comunes, dos rorcuales norteños, varios rorcuales aliblancos y una yubarta" o ballena jorobada.

Y lo mejor de todo es que "además de encontrarse cinco especies de ballenas en la zona (una situación casi única en el mundo), logramos fotoidentificar a varios ejemplares, lo que nos permitió reconocer a varios viejos conocidos, confirmando que algunos ejemplares, entre ellos una ballena azul, dos comunes y una yubarta, están en Galicia al menos desde septiembre".

"Restaurante de moda"

Esto lleva al BDRI a concluir que "Galicia se está convirtiendo en un 'restaurante de moda' para estos gigantes", por lo que cabe la esperanza de que se produzca "una recuperación de las especies, que empiezan a recolonizar zonas en las que siempre estuvieron presentes, pues no hay que olvidar que Galicia fue un importante pueblo de balleneros".

Una vez revisados los datos obtenidos desde el 10 de septiembre al 31 de octubre, "en once días de muestreo hemos visto un total de 60 ballenas entre Finisterre y las islas Cíes; cinco fueron avistamientos de ballena azul (dos ejemplares identificados y uno visto en dos ocasiones), 40 correspondieron a rorcuales comunes, nueve a rorcuales aliblancos, dos a rorcuales norteños y dos a una yubarta (ballena jorobada)".

Recuerda Bruno Díaz que "hace años hubo una yubarta que la llamaron Anduriña en la ría de Pontevedra, la cual estuvo también un mes por la zona". En este caso, aclara, "está en aguas fuera de las rías y desconocemos si es la misma de entonces porque aquella no había sido identificada".