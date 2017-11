Charlín acusa a Abal de "buscar excusas para empezar a posicionarse para 2019"

El señalado por José Ramón Abal como culpable de la situación generada en el gobierno cuatripartito se mostró muy sorprendido con la postura tan tajante adoptada por su colega de gobierno. Xurxo Charlín que, tras la exposición realizada por Abal, reconocía "no tener noticia alguna" también se mostraba muy reaccionario contra la tensión generada.

Charlín inició su defensa apuntando que "lo que sí es una falta de respeto es acusar públicamente sin hablar directamente conmigo. Yo no quiero usurpar al concejal de Obras, pero como concejal de Economía tengo atribuciones para pelear por la rebaja de los precios para que salga beneficiado el Concello de Cambados".

Del mismo modo apuntó que "no estoy en el ayuntamiento por protagonismo y tengo la conciencia muy tranquila. Parece que se quiere buscar una excusa para romper el cuatripartito para empezar a posicionarse de cara a las próximas elecciones de 2019. Se trata de una reacción exagerada y lo que se pretende está claro".

Respecto a la denunciada presencia en el inicio de las obras del Polígono de Sete Pías, el concejal de Economía se mostró firme apuntando que "se presentaron las obras que forman parte de un proyecto de esta concejalía. Además José Ramón Abal no estaba y es lógico que haya alguien representando al ayuntamiento de Cambados".

Otro de los puntos que Abal señaló como significativo de lo que él cataloga como usurpación de funciones por parte de Xurxo Charlín es el referido a la mesa de contratación. Según el portavoz municipal, "he revisado el pacto de gobierno y no sé donde viene que él tiene que presidir las mesas de contratación. A mí me puso de presidente de mesa el funcionario. Además en la segunda reunión abrimos los sobres porque José Ramón no estaba y hay que sacar los trabajos adelante".

También se refirió Charlín a la situación de o conmigo o contra mí que se le ha planteado a Fátima Abal, "yo nunca pondría en un brete así a la alcaldesa. Si estoy en un gobierno con el que no estoy de acuerdo el que tiene que tomar decisiones soy yo. Incluso hablando con la gente se pueden solucionar las cosas, pero es más fácil no dar la cara. No tengo necesidad ni ganas de entrar en estas niñerías".

Incluso Xurxo Charlín se refirió a la comida de cofradías realizada con motivo de la Capital Europea del Vino organizada por la concejalía de Enoturismo que lidera José Ramón Abal, "no se me reservó sitio en la comida y tampoco en la gala tenía sitio donde sentarme y no lo consideré una humillación ni nada parecido".