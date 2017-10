Un conductor recibe el alta tras dar dos vueltas de campana en la Autovía do Salnés

Un vecino de Pontearnelas (Vilanova) de iniciales P.V., resultó herido leve hoy tras sufrir un aparatoso accidente de tráfico en la autovía do Salnés. El hombres es monitor de actividades deportivas, y se dirigía a O Grove para impartir un taller de "body jump" -que consiste en saltar y realizar ejercicios gimnásticos sobre una pequeña cama elástica- contratado por el Ayuntamiento.

Sobre las 8.40 horas de la mañana estaba a la altura de la salida de Meaño y según fuentes consultadas estaba realizando un adelantamiento cuando perdió el control del coche y se abalanzó contra la mediana. Desde los servicios de emergencias señalan que el impacto fue tan brutal que el coche salió despedido, y dio dos vueltas de campana antes de quedar inmovilizado sobre la calzada.

En cuanto los testigos llamaron a la central de emergencias del 112 para alertar de lo sucedido, se movilizó a los bomberos con base en Ribadumia, pues se temía que el hombre quedase atrapado dentro del vehículo y que fuese necesario excarcelarlo.

No obstante, al final no fue así, y P.V. consiguió salir del coche -un Audi A3- por sus propios medios. Ni siquiera parecía presentar lesiones graves, fuera de múltiples magulladuras y cortes. Atendido en el servicio de Urgencias del Hospital do Salnés, el pronóstico favorable se confirmó, y los médicos le dieron el alta a última hora de la tarde.

Fueron los alumnos de la clase de "body jump" que iba a impartir en O Grove de los primeros en conocer lo sucedido, tras ver que el hombre no llegaba en llamarlo en repetidas ocasiones por teléfono para saber si había sucedido algo.