Tomás Fole deja el Concello de Vilagarcía tras catorce años como concejal del PP

Se va con la cabeza alta, la conciencia tranquila y tras de sí "mucho esfuerzo y sacrificio" de todo su equipo. Tomás Fole, el concejal más veterano de la corporación de Vilagarcía, abandona el Concello tras 14 años en primera línea de la política local. Lo hizo público ayer por la tarde en la sede del PP local, acompañado del presidente del partido, Alfonso González Gallego, y arropado por todo el comité ejecutivo, del que forma parte Manuel Méndez -edil de Medio Rural durante el mandato de Fole (2011-2015)-, que será el que sustituya el escaño que deja vacante el diputado. En cuanto a la identidad del nuevo portavoz del grupo municipal, se conocerá "en los próximos días", dijo Gallego.

La renuncia de Tomás Fole como concejal no ha cogido a nadie por sorpresa. En mayo abandonó la presidencia del PP local para dar el testigo a Alfonso González Gallego a través de un congreso en el que no tuvo rival y que ambos definen de "modélico". Por tanto era evidente que en las elecciones municipales de 2019 Fole no se presentaría como candidato a la Alcadía.

A ello hay que sumar su nombramiento como diputado por la provincia de Pontevedra en el Congreso, hace casi un año. Precisamente su dificultad, cada vez mayor, de compaginar sus responsabilidades en Madrid y en Vilagarcía es lo que ha llevado a Fole y Gallego a tomar la decisión "consensuada" de que el exlíder de los populares vilagarcianos se echase a un lado en la política municipal para dedicarse en exclusiva a su labor como diputado nacional.

El lunes presentará en el registro del Ayuntamiento su renuncia como concejal, que irá al pleno ordinario de octubre. Su sustituto probablemente pueda tomar posesión en la sesión de noviembre. Aunque Mónica Miguéns es la que por lista tendría que elevar a Fole, sus "incompatibilidades laborales" (es trabajadora de la Fundación Municipal de Deportes) le impiden asumir el cargo, por tanto entrará el número 9, Manuel Méndez, que volverá a formar parte de la corporación, si bien esta vez lo hará en las filas de la oposición, no del gobierno.

Momento "agridulce"

Fole aguantó el tipo durante toda la rueda de prensa hasta el apartado de agradecimientos, cuando no pudo ocultar la emoción y sus ojos se humedecieron, respondiendo sus compañeros con un sonoro aplauso. Y es que fueron 14 años en los que "he pasado muchas" -confesó-, empezando por el momento en el que cogió las riendas del partido, con el fallecimiento del entonces presidente, Miguel Ángel González. Recordó el exalcalde que pasó por varios congresos y elecciones municipales, logrando la Alcaldía en 2011 tras veinte años de mandatos socialistas. El de ayer fue un "momento agridulce" para él, si bien destacó que deja el partido en buenas manos y que "las cosas se van haciendo bien".