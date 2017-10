Un incendio de madrugada provoca el desalojo durante dos horas de un edificio el centro de Vilagarcía

El incendio en una vivienda en el cuarto piso del edificio ubicado en el número 42 de la céntrica calle Juan Carlos I, en Vilagarcía de Arousa, provocó de madrugada el desalojo de los vecinos. El siniestro, por razones que se investigan, se produjo sobre las cuatro de la madrugada, originándose en el salón y propagándose a una habitación. El piso estaba habitado, pero no hubo que lamentar daños personales, aunque sí numerosos materiales.

Los bomberos de Vilagarcía fueron alertados por el servicio de emergencias del 112 y también acudió otra dotación de la sede contra incendios de Ribadumia, dado que la extinción de las llamas resultó muy laboriosa como consecuencia de la gran carga térmica. Al llegar al lugar del incendio comprobaron que no había nadie en la vivienda afectada por el fuego, ni tampoco en la de la quinta planta hacia donde se extendía la gran humareda.

El trabajo de los bomberos resultó laborioso debido ya que debido a la gran carga térmica llegaron a desprenderse algunas bovedillas. Una vez extinguido el fuego, los efectivos antiincendios comenzaron con los trabajos de ventilación del edificio. Al comprobar que solo estaban afectadas las dos últimas plantas, permitieron el regreso a sus pisos del resto de los inquilinos del inmueble, salvo los del cuarto y quinto piso que resultaron desalojados por razones de seguridad. En las labores para sofocar las llamas y ventilar el inmueble los bomberos emplearon algo más de dos horas.

Dos de los moradores de esas plantas tuvieron que ser atendidos en el servicio de urgencias del PAC de Vilagarcía por inhalación de humo, aunque no fue necesario trasladarlos al Hospital do Salnés.

La Policía Nacional y los efectivos del parque de Bomberos investigan ahora las causas del siniestro que alarmó de madrugada a toda una comunidad de vecinos en pleno centro de Vilagarcía y en las proximidades de una gasolinera.