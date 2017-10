Villares traslada al Parlamento la petición de más servicios y personal para el Hospital

Luis Villares junto con los miembros de la junta de personal del área sanitaria do Salnés. // Iñaki Abella

Luis Villares junto con los miembros de la junta de personal del área sanitaria do Salnés. // Iñaki Abella

El portavoz del grupo parlamentario de En Marea, Luis Villares, se reunió ayer con miembros de la junta de personal del área sanitaria do Salnés para conocer en detalle las demandas de mejoras tanto en atención especializada como en primaria con el fin de trasladarlas al Parlamento de Galicia con el apoyo de todos los grupos de la oposición. El objetivo es volver a llevar al gobierno del Partido Popular las principales necesidades asistenciales de la comarca, que han provocado el clamor ciudadano en la multitudinaria manifestación llevada a cabo recientemente en Vilagarcía. Las movilizaciones continuarán hasta conseguir la equiparación de los servicios y que no se lleve adelante el proyecto de modificación de la Lei de Saúde de Galicia que elimina el área sanitaria do Salnés.

"La finalidad de la reunión con la junta de personal es recoger de primera mano cuales son las principales demandas y carencias que tiene el área sanitaria do Salnés. Hemos constatado que desde hace siete años, cuando se creó la EOXI, se produjo un menoscabo progresivo tanto de atención primaria como de las especialidades que se dispensan en el hospital comarcal. Creemos que es absolutamente inaceptable separar los servicios sanitarios de la población porque en materia sanitaria la distancia puede salvar vidas o empeorar la salud de forma letal. Nosotros entendemos que el servicio sanitario debe estar al pie de la población", manifestó Villares al finalizar la reunión.

El diputado de En Marea calificó como inaceptable que no se cubran bajas y que se reduzcan a la mínima expresión algunas consultas de especialidades.

"Hace siete años aquí había servicios como cardiología y neurología que hoy están gravemente afectados porque se traduce a unos médicos que vienen a pasar consulta una o dos veces por semana. Creemos que este tipo de especialidades, como también sucede con digestivo y el sistema de farmacia tienen que tener en el área sanitaria su punto de referencia con personal propio y medios propios. No podemos esperar por pruebas diagnósticas interminables, lista de espera que suponen una gran dilación o acudir a la sanidad privada, con retrasos y desplazamientos que esto supone también para la población", puso de manifiesto.

Villares denuncia el desmantelamiento de la sanidad pública. "Esto afecta a todo el mundo, incluso a los votantes del Partido Popular, que están defraudados y decepcionados con esta situación. Nadie votó al PP para que le cierren servicios asistenciales como la atención primaria como las especialidades. Nosotros estamos convencidos de que esta batalla que la gente hace, que la ciudadanía de la comarca do Salnés la lleva día a día, y que el otro día dio lugar a una multitudinaria manifestación, acabará por imponerse frente a una mayoría parlamentaria que no escucha a la población", expuso.

También destacó que los vecinos piden servicios públicos de calidad "que hasta ahora se están dispensando gracias al sacrificio y al trabajo abnegado de los profesionales de la sanidad. Es hora también de que la Administración corresponda dotando de medios personales y materiales para que esa prestación sanitaria se produzca de forma efectiva y adecuada, cerca de la población".

En cuanto al proyecto de modificación de la Lei de Saúde de Galicia, el parlamentario de En Marea señaló que "no podemos tener ciudadanos de primera y de segunda que es lo que parece que pretende el Partido Popular con la modificación de la Lei de Saúde. Tenemos derecho a los servicios con independencia del lugar donde vivamos y la comarca do Salnés no puede sufrir esta discriminación. Por lo tanto, En Marea va a seguir acompañando toda la movilización ciudadana propuesta por la plataforma pola sanidade pública como por la junta de personal del área sanitaria. Somos humildes acompañantes que llevamos al Parlamento la voz unánime de la población. La gente quiere recibir servicios sanitarios, quiere tener la salud cerca de casa porque eso salva vidas".

Villares recordó que En Marea ofreció al resto de los grupos parlamentarios de la oposición un acuerdo para trabajar de forma coordinada en la presentación de iniciativas relacionadas con la sanidad, ya que se hacen eco de las reclamaciones de los usuarios y profesionales.

"Es la voz de la ciudadanía la que reclama más servicios de cardiología, neurología, digestivo o de farmacia como estamos haciendo en este caso en O Salnés no es algo que afecte a un partido político sino a toda la población. Nosotros recogemos estas demandas las llevamos al Parlamento sabemos que tenemos el apoyo de los otros grupos. Aquí no hay diferencias porque estamos todos unidos para demandar una sanidad de calidad para nuestro país que nos niega exclusivamente el Partido Popular. No pararemos hasta lograr parar el proyecto de reforma de la Lei de Saúde", añadió.

En cuanto a las nuevas movilizaciones, apuntó que le toca marcar el paso a la plataforma pola sanidade pública do Salnés y el compromiso de En Marea es acompañar y reforzar logística y humanamente todos los esfuerzos que se hagan desde la sociedad civil organizada y juntas de personal.