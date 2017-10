Pocas estructuras similares localizadas en Galicia

La Dirección Xeral de Patrimonio Cultural pretende realizar una actuación arqueológica en la zona para documentar, de forma íntegra, las tres estructuras, antes de que sean destruidas por la acción del mar.

La actuación es de gran interés patrimonial, ya que no se conocen muchos yacimientos de este tipo en Galicia. No en vano, tan solo se tiene constancia de ellas en una decena de localizaciones geográficas, no porque no sean abundantes, sino porque sus constructores no las señalaron en superficie con ningún tipo de marca que permita identificar la necrópolis.

Así, permanecen ocultas hasta que alguna máquina las destruye durante una obra o el mar, como es este caso, las deja al descubierto. Además, la cronología de este tipo de estructuras no se encuentra perfectamente delimitada, ya que parece que se construyeron este tipo de tumbas a lo largo de más de un milenio.

El yacimiento de Riasón guarda cierto paralelismo con el de Areoso, ya que ambos han sido descubiertos gracias al efecto de las mareas, y al mismo tiempo, esa es su principal amenaza, ya que se corre el riesgo de que los temporales o el propio efecto del mar se acabe llevando por delante un legado que era prácticamente desconocido.