La Policía de Cambados baraja suspender las guardias nocturnas por falta de agentes

La Policía Local de Cambados cuenta con 14 efectivos, de los cuales la mitad se encuentran de baja en estos momentos. Una situación que dificulta mucho cuadrar los horarios de los agentes y mantener todos los servicios, y de hecho ya ha sido necesario suspender en más de una ocasión algunas guardias nocturnas del fin de semana, según la alcaldesa, Fátima Abal.

Los motivos de las ausencias son diversos -desde bajas médicas a paternidades, pasando por un agente que ha pasado a segunda actividad-, pero la Policía ha llegado a tal punto que se baraja suspender definitivamente los servicios nocturnos del fin de semana a partir de diciembre, que es cuando finalizan su contrato los cuatro auxiliares que están reforzando actualmente el cuerpo.

El portavoz del PP de Cambados, Luis Aragunde, critica al gobierno porque según él el jefe sustituto de la Policía Local ha realizado este año un gran número de horas extraordinarias, lo que en su opinión habría sido un "premio". Pero tanto la regidora como el propio oficial, la realidad es muy distinta.

El mando policial, Adolfo Suárez, reconoció ayer que en los últimos meses ha hecho un gran número de horas extras, pero niega que haya sido para lucrarse. "En Cambados hay un gran número de procesiones religiosas y competiciones deportivas en la calle que obligan a realizar operativos policiales especiales. Pero las horas extraordinarias son voluntarias, y solo hay seis policías que quieren hacerlas, porque la mayoría de estas actividades son en fin de semana y en verano, y la gente es muy libre de preferir descansar y estar con su familia. Por eso a menudo participo yo en esos operativos, para no dejar los servicios sin atender".

Apunta que está haciendo sacrificios a nivel personal para que la policía funcione lo mejor posible, y que de hecho ni disfrutó las vacaciones de 2016 ni las del presente año. Suárez se refirió también a la acusación de que usa un coche del Ayuntamiento para viajes particulares, y que incluso se lo lleva a su casa, en Nigrán. "Tengo una disponibilidad absoluta, y es una herramienta de trabajo que pone el Concello a mi disposición. Sucede en muchos otros municipios".

Sobre esto, la alcaldesa añade que "el jefe de la Policía ha tenido que venir de urgencia a Cambados desde su casa, en Nigrán, en varias ocasiones. Se le ha dejado un coche para que tenga una plena disponibilidad fuera de su horario. Lo que hacemos es compensarle con el uso de ese vehículo en vez de pagarle una productividad".

En cuanto a las acusaciones vertidas por Aragunde contra el concurso por movilidad convocado por el Ayuntamiento para cubrir una plaza de oficial, y que según él podría estar motivado en el interés por "enchufarle" en la administración local, Adolfo Suárez responde que "tengo plaza en propiedad de oficial en A Coruña, en Ourense y en Nigrán, y estoy en proceso en Santiago. Creo que con esas acusaciones se ha atentado contra mi reputación" .

Apunta que posiblemente que se presente al concurso de Cambados, pero plantea que "un concurso de méritos por movilidad es lo más transparente que hay". "Lo único que quiero es que quien se quede con la plaza sea un buen profesional y que participe con el resto de los compañeros para sacar adelante el trabajo".

Mientras, Fátima Abal insiste en la limpieza del proceso. "No puede haber enchufismo porque no hay examen. El que tenga más formación, más cursos es quien se quedará con la plaza. Es más, el Concello no tiene nada que ver con los baremos y los puntos que dará el tribunal, ya que vienen marcados por la Xunta de Galicia". También apuntó que el anuncio del concurso se va a publicar también en el DOG y en el BOE -hasta entonces no empieza a contar el plazo de 20 días para presentar las instancias-, y explica que convocó el proceso mediante una resolución de Alcaldía, "del mismo modo que José Ramón Abal no me pide permiso para contratar una obra o que Víctor Caamaño no me consulta para cerrar un concierto del Albariño".