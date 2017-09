El colegio de As Covas, en Meaño, es el único de la comarca sin conserje

El Concello de Meaño no ha accedido a la petición del CEIP de As Covas de un conserje para hacer frente a las necesidades del colegio. Desde el centro educativo se había solicitado, tanto por un escrito de Claustro de Profesores como otro remitido por el Consello Escolar, la dotación al colegio de un bedel para servicio del centro así como contribuir a la seguridad. Se trata de una demanda que ya viene de antiguo, pero ahora se convierte ya en una prioridad. El director Paulo Nogueira explica: "hasta ahora teníamos una alumna con necesidades especiales, que tenía asignada con ella una cuidadora más una enfermera, las cuales, por su implicación con el centro, se avenían a realizar ocasionalmente algunas labores propias de conserjería, tales como atender el teléfono o acudir a una clase a buscar a un niño enfermo cuando llegaba su padre a recogerlo en medio de la jornada. Esa situación era conocida ya por la alcaldía, pero ya advertimos hace un par de años que la demanda sería una prioridad real para el curso 2017-18, que era cuando esta alumna acababa su escolaridad en el centro. Y esa es la situación en la que ahora nos encontramos justo ahora".

En su escrito de respuesta la alcaldesa argumenta cuestiones legales que dificultan a los concellos la contratación de personal para cargos nuevos. Paulo Nogueira apela a la voluntad: "siempre habrá una forma para proceder a realizar una contratación así, que es un necesidad real para el centro, aunque fuera una contratación de manera eventual o provisional que nos permitiera ir sobrellevando el curso".

El CEIP de As Covas mantiene, e incluso sube ligeramente, cada año su alumnado contando para este curso de 170 escolares. "Somos, no sé si el único, pero cuando menos sí de los pocos, que en toda la comarca que no cuenta con un conserje; colegios cercanos a nosotros con mucho menos alumnado, como Dorrón con 90 escolares, dispone de un bedel. La presencia de esta figura se hace esencial" explica el director. "Es cierto -admite- que hay un profesor de guardia, pero en ocasiones tiene que estar sustituyendo la ausencia de otro profesor, y hay horas a lo largo de la jornada que no hay nadie disponible porque todos los profesores están en clases, y en esos momentos prima una cuestión también de seguridad".