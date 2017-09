Mar cree que lograr el centro europeo de control de bivalvos pasa por un frente común de toda Galicia

Rosa Quintana, la conselleira de Mar, insiste en "huir de localismos" y presentar un frente común de toda Galicia para albergar el laboratorio europeo de control bacteriológico y viral de los moluscos bivalvos en cuanto se concreten las condiciones del Brexit.

Actualmente está instalado en Reino Unido, pero la comunidad gallega lo está reclamando, y para ello se basa no solo en su enorme potencial como zona de producción, sino también en su capacidad en materia de investigación y control del medio marino.

Es por ello que la titular de Mar cree fundamental aferrarse a esas armas para presentar una candidatura conjunta y reclamar para Galicia el Centre for Environment & Aquaculture Science (Cefas).

Esto es tanto como decir que ni Vigo, donde se asienta en la actualidad el laboratorio europeo de referencia para el seguimiento de las biotoxinas marinas -dependiente del Ministerio de Sanidad-; ni Vilagarcía, donde se ubica el Instituto Tecnológico para el Control del Medio Marino (Intecmar).

Lo que hay que hacer, a su juicio, es usar la capacidad y prestigio tanto el centro vigués como del vilagarciano, así como la del Centro de Investigaciones Marinas (Cima) y del Instituto Galego de Formación en Acuicultura (Igafa) para formar una candidatura conjunta y presionar a la UE con ayuda del Gobierno central.

Quintana realizó esta nueva apuesta por la unidad de acción desde el Igafa, en A Illa de Arousa, donde ayer inauguró el curso de formación acuícola 2017-2018. En ese marco incidió en que "en estos momentos la UE tiene un contrato con un laboratorio radicado en el Reino Unido que presta las labores de referencia para control de bacterias y virus en moluscos bivalvos, y lo que estamos planteando nosotros es que a la finalización de ese contrato, en diciembre de 2018, ese seguimiento bacteriológico pueda realizarse desde Galicia".

Dicho esto la conselleira insiste una vez más en que "es un tema lo suficientemente serio como para huir de localismos".

A lo que añade que con los centros antes citados "y la colaboración de las Universidades Galicia tiene capacidad más que suficiente para presentar una buena oferta y acoger ese laboratorio comunitario de referencia".

Ni que decir tiene que estas reflexiones de la conselleira son también un aviso a navegantes, y particularmente a alcaldes como el de Vilagarcía, el socialista Alberto Varela, quien le pidió expresamente la instalación del laboratorio europeo en la sede del Intecmar.

Efectivamente, reconoce la propia conselleira, este servicio "lleva 25 años funcionando perfectamente, hasta el punto de haberse convertido en un centro puntero a nivel mundial, de ahí que nos visiten técnicos de todos los países que quieren aprender de nosotros".

Pero aún siendo así incide en que no hay que pensar solo en el Intecmar, sino en la oferta global de Galicia antes referida, de ahí que desde la Consellería do Mar se insista una y otra vez en pedir el fin de los "localismos".

Algo que no acaba de aceptar el primer edil vilagarciano, pues ayer mismo espetó que una conselleira "no puede aconsejar a un alcalde que no pida algo para su ciudad, y menos cuando el Intecmar (Vilaxoán) es un centro puntero en Europa".

Tanto es así que el alcalde incluso dice estar convencido de que "en la Consellería do Mar también opinan que el Intecmar es el lugar idóneo para acoger este servicio, y lo que tenemos que hacer es trabajar hombro con hombro para conseguirlo".

Un trabajo que también ofrece el grupo parlamentario socialista, que por mediación del diputado vilagarciano Julio Torrado logró que la Comisión de Pesca aprobara una propuesta para instar a la Xunta a presentar a Galicia como candidata a albergar el laboratorio comunitario.

Eso sí, Torrado plantea que en la oferta a las altas instancias europeas se concrete un municipio gallego determinado como posible sede.