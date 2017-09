La yegua Calabaza se recupera de la inanición para ser mamá

La Protectora de Animales de Cambados y el Seprona de Vilagarcía llevaron a cabo hace un par de semanas en Armenteira un doble rescate. Y es que la yegua que hallaron con claros síntomas de inanición y maltrato podría estar preñada. El veterinario ha preferido esperar unos días para confirmar el embarazo con el objetivo de no estresarla. Mañana saldremos de dudas.

Calabaza es una yegua muy mansa y miedosa, pero cuando ve llegar a Mariña, relincha de alegría. Y es que esta voluntaria del Refugio de Cambados la visita tres veces al día para alimentarla, cuidarla y mimarla desde que hace dos semanas el animal fue rescatado en Armenteira (Meis) con evidentes síntomas de maltrato y desnutrición. "El veterinario dijo que la encontramos viva de milagro. Estaba suelta en el monte, y la hierba que comía, aunque no le aportaba nutrientes, le permitía sobrevivir, pero si llega a estar en un establo habría muerto", advierte Mariña Silvoso.

La yegua llegó al refugio muy débil y con una grave anemia. Casi ni se podía mover. Pero no todo iban a ser malas noticias. En una primera observación muy somera, el voluminoso vientre -en contraste con la extrema delgadez del resto del cuerpo- y las mamas inflamadas hicieron sospechar al veterinario que Calabaza podría estar embarazada. "El lunes saldremos de dudas y lo confirmaremos, porque hasta ahora no quisimos molestarla para no causarle estrés", explica la voluntaria.

Por tanto el rescate en Armenteira por parte de la Protectora de Cambados y del Seprona de la Guardia Civil de Vilagarcía ha sido por partida doble.

Ahora Calabaza se recupera lentamente en las instalaciones de la Protectora que dirige Olga Costa. Aunque Mariña se encarga personalmente del cuidado de la yegua, necesita que alguien le ayude.

Además de voluntarios dispuestos a cuidar del animal, la Protectora también busca un hogar de acogida para Calabaza, ya que no se puede quedar durante mucho más tiempo en el refugio, pues ya está saturado debido al elevado número de perros y gatos que viven en él.

En relación a la investigación por parte de la Guardia Civil, continúa su curso. El Seprona investiga penalmente a E.S.B., un vecino de Meis de 68 años, por un presunto delito de maltrato animal del que es conocedor el juzgado de Caldas de Reis.

Además, a este meisino se le formularon dos denuncias administrativas ante la Xunta de Galicia porque la yegua carecía de chip de identificación y de cartilla sanitaria.