Mar reitera que dragar Os Lombos como reclama el sector es inviable y justifica las mejoras introducidas

"Rañeiros", en la pasada campaña de libre marisqueo en Os Lombos do Ulla. // Iñaki Abella

La campaña de libre marisqueo en Arousa comienza cada año en octubre. Y como es habitual durante las semanas previas, el sector insiste en denunciar el "deterioro" de esos bancos marisqueros mientras que la Administración trata de explicar que hace todo lo posible para recuperarlos y justifica las medidas adoptadas.

Este año no iba a ser diferente, de ahí que desde hace semanas las cofradías de pescadores denuncien el "abandono" de Os Lombos do Ulla y los perjuicios que esto causará al sector marisquero arousano, frente a lo cual la Consellería do Mar se defiende diciendo que medidas propuestas por los pósitos, como el dragado del canal de navegación del río, son inviables.

Aunque los argumentos de unos y otros son ya sobradamente conocidos, las últimas quejas de algunos patrones mayores han provocado la reacción del departamento que dirige Rosa Quintana, donde vuelven a insistir en que "existen informes técnicos que desaconsejan dragar Os Lombos para recuperar canales de navegación, ya que esto supondría alteraciones importantes en zonas ya productivas".

Y no son los únicos informes técnicos contrarios, ya que al parecer también los hay respecto a la posibilidad de arar los bancos de Cabío, O Bohído y zonas productivas como Xidoiros, en las inmediaciones de la isla de Sálvora y Ribeira.

Así pues, lo que plantea el sector en la línea de actuación explicada no va a ser ejecutado por la Consellería do Mar, y así lo dejó claro este departamento en repetidas ocasiones.

"Aunque sí seguiremos trabajando en cuantas acciones contribuyan a una mejora de la situación de los bancos, al igual que seguiremos abiertos a la negociación y a escuchar todas las propuestas y demandas del sector para analizar su viabilidad", advierten en la Xunta.

Es una oferta de diálogo "por la que siempre apostamos", y como ejemplo citan en la Xunta "las diferentes reuniones mantenidas con los patrones mayores de Arousa ofreciéndoles la posibilidad de realizar un plan específico en las zonas de libre marisqueo, como ya se hizo en la parte sur de la propia ría o en Muros-Noia, Ferrol, Pontevedra y Vigo".

Este plan "les permitiría gestionar la explotación de las zonas sin tener que someterse a las condiciones generales que se establecen para los espacios de libre marisqueo, al igual que les permitiría impulsar acciones de mejora y regeneración de los bancos y acogerse a ayudas del Fondo Europeo Marítimo y de Pesca para la conservación y restauración de la biodiversidad y de los ecosistemas marinos".

Dicho de otro modo, que se les ofrece la posibilidad de gestionar directamente los bancos ahora de libre marisqueo, como hacen los pósitos con sus respectivas autorizaciones.

Para terminar, la Consellería do Mar recuerda que ya impulsó acciones para intentar mejorar la productividad en el Ulla y otros bancos de libre marisqueo. Cita como ejemplo el movimiento de sedimentos en O Bohído, la eliminación de algas depositadas en Cabío, el control de especies depredadoras y el traslado de relojito de talla superior a 35 milímetros a zonas donde no abunda.