El Centro de Saúde de A Illa seguirá compartiendo espacio con el ISM

El alcalde de A Illa de Arousa, Carlos Iglesias, que estuvo en el encuentro urgente convocado en la Consellería de Sanidade para abordar con el presidente de la Mancomunidade do Salnés, Gonzalo Durán, y otros representantes municipales, sobre la modificación de la Lei de Saúde de Galicia, manifestó que salió de esta reunión con las mismas dudas que tuvo sobre este asunto desde el principio. El regidor también aprovechó para conocer detalles de las obras de reforma del centro de salud de A Illa, que continuará compartiendo espacio con el ISM.

"Decidí finalmente ir a la reunión convocada en la Consellería de forma totalmente irregular para que hubiese presencia de nuestro partido y quejarme personalmente porque no estaba convocada mi compañera Fátima Abal, de Cambados, pero la valoración es que salí igual que entré. La incógnita de lo que va a pasar con la desaparición del área sanitaria do Salnés, convirtiéndola en un distrito sanitario, es absoluta. No sabemos cómo va a quedar todo esto, lo único que tenemos claro es que el desarrollo será a base de decreto, por lo que los trámites parlamentarios en materia sanitaria desaparecen por arte de magia. Al acabar la reunión salí con las mismas dudas y desconfianza sobre esta ley que nos quieren meter "entre bambalinas", expresó el regidor municipal arousano.

Iglesias hizo hincapié en su malestar "por la extraña convocatoria y la falta de respeto hacia otros compañeros como el caso de la alcaldesa".

En la Consellería de Sanidade aprovechó la oportunidad para preguntar por el proyecto del centro de salud de A Illa.

"Me contestó el conselleiro que hubo un retraso por la negociación de reparto de espacios entre el Sergas y el ISM porque el edificio va a seguir siendo un centro compartido por dos administraciones completamente diferentes; una dependiente del Estado y otra de la Xunta de Galicia. Estoy esperando respuesta para el inicio de obras" manifestó Carlos Iglesias.

El alcalde de A Illa de Arousa también se quejó este mes de los problemas que hubo en el centro de salud al no cubrirse las bajas del personal por vacaciones.