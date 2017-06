Vilanova, parada obligada en la vuelta al mundo

La Variante Espiritual ha convertido a Vilanova en un destino internacional por el que pasan multitud de nacionalidades. Ayer se unió una más, la india, con la llegada del joven Abishek Kumar, que lleva desde 2014 haciendo la vuelta al mundo en bicicleta y que se decidió a visitar el municipio arousano para tomar un descanso en su albergue.

En los últimos años, la Variante Espiritual ha permitido a Vilanova situarse en el mapa internacional, con la presencia de peregrinos de multitud de países pasando, casi a diario, por el municipio buscando recorrer la vía marítima de los caminos de Santiago. No es precisamente el de peregrino el perfil del indio Abhishek Kumar, que ayer llegó al albergue de Vilanova de Arousa, ya que su objetivo no es la catedral compostelana, sino completar una vuelta al mundo en bicicleta.

Iniciada en noviembre de 2014 en la ciudad India de Uttar Pradesh, la ruta permitió al joven indio conocer a una familia de vilanoveses a su paso por Alemania. Congenió tanto con ellos que se animó a visitar a sus familiares en Vilanova de Arousa, y tras recorrer miles de kilómetros, se plantó en la localidad camino de Portugal. El joven no fue recibido solo por los allegados de los vilanoveses, sino que se encontró en el albergue de peregrinos, a toda una delegación del Concello y al presidente de la asociación de amigos del Camiño Portugués, Celestino Lores.

Durante varios minutos, la delegación departió con el aventurero, que no dudó en reconocer que durante el camino, al entrar en Galicia, se ha encontrado "con gente muy amable, que me ha abierto su corazón, e incluso, las puertas de sus casas, a lo que se suman los paisajes espectaculares que existen en Galicia". La andadura iniciada en noviembre de hace tres años está resultando "una experiencia maravillosa". No es para menos, desde que arrancó su caminata, el joven indio ya ha recorrido un total de 57 países, 18 asiáticos y 39 europeos. Entre ellos se encuentran lugares como las islas Feroe, Nepal, Camboya o las Maldivas, entre otros.

Pese a todos los kilómetros que ha recorrido, todavía le queda una gran parte del trayecto, ya que se objetivo es pasar por un total de 90 países de América, Asia y Australia, antes de regresar a la India, a donde tiene previsto llegar allá por el año 2020. Ese recorrido le permitiría completar un total de 95.000 kilómetros, aproximadamente.

La iniciativa del Kumar tiene como principal objetivo luchar contra el cambio climático y reclamar la paz en el mundo. Además, el proyecto que puso en marcha hace ya tres años también tiene por objetivo fomentar el uso de la bicicleta para tener una vida más saludable, feliz y para ayudar a salvar el medio ambiente. La presencia del joven indio en el albergue de Vilanova no ha pasado desapercibida, por lo que el edil de Industria, Javier Tourís, se acercó a charlar con el y a desearle suerte en toda su travesía. Kumar les estuvo contando historias de su paso por todo tipo de países y con las culturas tan diferentes con las que se ha encontrado, unas diferencias que siempre fueron superadas por la amabilidad, por eso "considero que esta experiencia está siendo algo único y maravilloso". El joven indio reconoció que ya ha recorrido el camino francés y se comprometió a realizar el portugués en el futuro.

En su mochila abandonará Vilanova con el peso de un pequeño recuerdo que le entregó el propio Tourís, una metopa con el escudo de Vilanova de Arousa para que "lo lleves siempre contigo allá a donde te dirijas en esta larga travesía, explicó el edil.