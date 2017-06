Fiestas, rodajes, torneos y un verano anticipado dejan a O Salnés y Ullán sin plazas hoteleras

"Pocos fines de semana vamos a tener tan buenos como éste durante el verano". Fue, quizás, el comentario más repetido en la comarca durante los últimos días. Pero no solo en relación con las altas temperaturas diurnas y nocturnas, sino también porque este adelanto del verano, sumado a todo tipo de fiestas, torneos deportivos multitudinarios, rodaje de películas y series de televisión, congresos y otras muchas actividades convierten a O Salnés y el Ullán en uno de los destinos más masificados de Galicia.

Con el mercurio a 35 grados, playas a tope y carreteras colapsadas, arousanos y visitantes "sobreviven" a un fin de semana en el que es tan importante la afluencia de turistas que se alcanza el cien por ciento de ocupación hotelera; como es lógico con las excepciones habituales.

Baste como primer ejemplo lo que sucede en Vilagarcía, donde además de fiestas religiosas y profanas se celebró ayer el tradicional mercadillo ambulante –con lo que esto supone de saturación añadida– y se despliega durante todo el fin de semana un torneo internacional de fútbol cuyas cifras son, sencillamente, espectaculares.

Se trata del Trofeo Clae Viajes Ciudad de Vilagarcía, promovido por la agencia patrocinadora y la sociedad cultural y deportiva Arosa. Para que el lector se haga una idea de lo que esta competición de fútbol benjamín representa, baste resumir las explicaciones de Carlos Noya, uno de los propietarios de la firma encargada de alojar al grueso de las plantillas y a sus acompañantes, sobre todo en el caso de los llegados de fuera de Galicia.

"Estamos hablando de unas 2.000 personas movilizadas que ocupan alrededor de seiscientas habitaciones en 17 hoteles, tanto de Vilagarcía como de Cambados, Meaño, Vilanova o Valga, por citar algunos ejemplos", explica el turoperador antes de apostillar que "también se reservaron restaurantes en la ciudad para organizar los turnos de comida".

Este representante de la agencia de viajes, asentada en el edificio de la Cámara de Comercio de Vilagarcía y avalada por este organismo, recuerda que en el citado torneo de fútbol base participan medio centenar de equipos, llegados desde diferentes países europeos y de procedencias españolas como Cataluña, Madrid, Asturias, Andalucía, Palencia, Badajoz, Cantabria y las Islas Canarias, lo cual implica "un enorme esfuerzo organizativo" y constituye "un espaldarazo promocional y una inyección económica altamente importantes no solo para Vilagarcía, sino también para el conjunto de la comarca".

Ni que decir tiene que la celebración del torneo benjamín del Arosa, junto con el rodaje de diferentes series de televisión y películas –que incluso han revalorizado el precio del alquiler y hacen casi imposible encontrar un piso o apartamento libre en la ciudad–, han saturado la oferta hotelera arousana. Y más aún teniendo en cuenta que ya han empezado las vacaciones de verano para muchos ciudadanos y que destinos eminentemente turísticos como O Grove y Sanxenxo ejercen un tirón fundamental en esta época del año y con estos calores.

En el caso del municipio meco hay que hablar también de un cien por ciento de ocupación, y como ejemplo de ello puede señalarse que dos establecimientos tan emblemáticos como el Gran Hotel La Toja y el Isla de La Toja están "a tope" este fin de semana.

Esto se traduce en una muy buena imagen de la emblemática isla de A Toxa, también repleta de visitantes y ofreciendo esperanzas sobre su recuperación como destino.

Esperanzas como las que ofrece al sector turístico y comercial ver las calles grovenses repletas de gente, restaurantes llenos y largas colas para acceder a los barcos de pasaje que surcan la ría, donde ayer también se disputaba una multitudinaria regata de remo.

En el municipio grovense también se desarrollan pruebas deportivas y conciertos que atraen visitantes extra; y lo mismo puede decirse de Cambados y su casco histórico, que por aquello de ser Ciudad Europea del Vino 2017 ofrecen un plus cuando se trata de captar turismo.

Como se capta gracias al atractivo de playas como las de Vilanova, A Illa y O Grove, de nuevo con A Lanzada como principal referencia, pero sin menospreciar a O Terrón, Area Grande, Campanario, O Preguntoiro, Raeiros y tantas otras existentes en la comarca, incluidas las fluviales del Ulla y el Umia.

También en las de Area da Secada y O Bao, en A Illa, donde el partido de fútbol de veteranos entre el Céltiga y el Real Madrid dejó imágenes para el recuerdo que daban cuenta del sofocante calor.

Y lo mismo puede decirse del campeonato infantil de baloncesto desarrollado en Cambados, con alrededor de 600 jugadores –y sus familiares– implicados.

Los puertos deportivos también están a rebosar de actividad, como los bares, paseos marítimos y miradores. En líneas generales se trata de un fin de semana fantástico para los intereses arousanos. Como queda dicho gracias a un buen tiempo que dejó temperaturas diurnas de hasta 35 grados en buena parte de la comarca y nocturnas por encima de los 20.