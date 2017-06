Prohibido pescar centollo en las provincias de Pontevedra y A Coruña

La Consellería do Mar recuerda que mañana comienza la veda del centollo y del buey. Queda prohibida su captura en la fachada litoral que va desde A Guarda hasta cabo Corrubedo (Ribeira), en lo que respecta a la provincia de Pontevedra, y entre cabo Corrubedo y cabo Estaca de Bares, en la de A Coruña. Esto significa que ya no podrán largarse los aparejos en estas provincias hasta el 12 de noviembre.

Entre cabo Estaca de Bares y el río Eo, incluyendo la ría de O Barqueiro (en la provincia de Lugo), la campaña comenzó más tarde y por tanto la veda no se hace efectiva hasta el próximo 1 de julio, para retomar la actividad el 3 de diciembre.

En el departamento que dirige la conselleira Rosa Quintana aclaran que "así lo especifica la resolución por la que se aprueba el plan de gestión de estas especies para la campaña 2017-2018, que establece el período de veda para este año en las provincias de A Coruña y Pontevedra desde las 00.00 horas del sábado 17 de junio hasta las 00.00 horas del domingo 12 de noviembre; mientras que en la provincia de Lugo la veda se prolongará desde las 00.00 horas del día 1 de julio hasta las 00.00 horas del domingo 3 de diciembre".

Evidentemente, "queda expresamente prohibida la captura de estas especies para todas las embarcaciones con artes menores y con puerto base en nuestra comunidad, y también para aquellas que, teniendo puerto base en otras comunidades, tengan permisos especiales de pesca para faenar en aguas gallegas".

Ni que decir tiene que este parón se lleva a cabo para favorecer la recuperación de la especie.

En la Consellería do Mar recuerdan que "la veda es una de las medidas que contribuye a aumentar la biomasa y a regular la pesquería del centollo y del buey con el fin de ajustar la gestión pesquera al ciclo de vida de las especies y así proteger su reproducción y contribuir a una explotación más sostenible".

Campaña positiva

Se cierra por tanto una campaña que resultó positiva, tal y como avanzaba FARO DE VIGO hace días, al explicar que la flota de enmalle logró unos ingresos cercanos a los cuatro millones de euros.

Como se explicó entonces en la campaña que se cerró ayer se capturó menos producto que en la anterior edición, pero las cotizaciones han sido muy importantes en las lonjas gallegas, de ahí que la relativa escasez de crustáceo se compensara con unas tarifas más elevadas.

El patrón mayor de O Grove, Antonio Otero, también se refirió a esta campaña como "positiva para el centollo y la flota de artes menores",

La pesca comenzaba en noviembre y en la recta final de 2016 se subastaron en las lonjas gallegas 162 toneladas por importe de 2,2 millones de euros, correspondiendo la cantidad restante a los cinco primeros meses de 2017.